Um homem procurado pela Justiça por receptação foi capturado por policiais militares do Comando de Força Patrulha (CFP) do 11º Batalhão enquanto atuava como 'olheiro' em um ponto de tráfico de drogas no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí.

Os policiais faziam patrulhamento quando receberam denúncia de que um homem estaria trabalhando para traficantes na rua Augusta Teixeira Rodrigues.

Com as características do suspeito, a equipe foi até o local e realizou a abordagem. Com ele foi encontrado um rádio comunicador, utilizado para alertar os traficantes sobre a chegada das forças de segurança.