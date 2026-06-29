O Governo de São Paulo inaugurou nesta segunda-feira (29) o Hospital e Maternidade de Várzea Paulista, ampliando a oferta de serviços hospitalares e materno-infantis para a população da região metropolitana de Jundiaí. Com investimentos estaduais superiores a R$ 66 milhões, a nova unidade fortalecerá a rede pública de saúde e ampliará o acesso a atendimentos especializados, exames diagnósticos, cirurgias e assistência obstétrica.
“Este hospital não vai fazer diferença apenas para Várzea Paulista, mas para toda a região. Sabemos que ficou uma unidade excepcional, um lugar de esperança, onde as pessoas encontrarão acolhimento e atendimento de qualidade quando mais precisarem. Além da estrutura hospitalar, a unidade tem uma vocação importante para a assistência materno-infantil, acompanhando as gestantes no pré e no pós-parto. Também contará com Ambulatório Médico de Especialidades e Hospital Dia, ampliando o acesso da população a serviços essenciais de saúde”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.
O repasse estadual, de R$ 21,3 milhões, vai custear a implantação e o funcionamento do hospital nos próximos 12 meses. Antes disso, R$ 44,8 milhões já foram destinados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP) para aquisição de equipamentos e mobiliários. O investimento estadual na unidade alcança R$ 66,1 milhões, reforçando a assistência hospitalar e materno-infantil na região metropolitana de Jundiaí.
No total, a unidade contará com 114 leitos, e a implantação dos serviços ocorrerá de forma faseada, permitindo a organização gradual da capacidade instalada, a estruturação dos fluxos assistenciais e a ampliação contínua da oferta de atendimento à população.
Foto: Jornal de Jundiaí
Na primeira etapa, a unidade oferecerá consultas ambulatoriais especializadas e exames diagnósticos. Posteriormente, serão implantados a maternidade de baixo risco e procedimentos cirúrgicos. Em seguida, passarão a funcionar a urgência referenciada, os leitos de saúde mental, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta, os leitos clínicos de retaguarda e o ambulatório de gestação de alto risco. A fase final contempla a assistência aos partos de alto risco, a Unidade de Cuidados Neonatais e o ambulatório pediátrico especializado.
Os serviços implantados em cada fase permanecerão em funcionamento nas fases subsequentes, permitindo a expansão gradual.
Estrutura
Com área construída de aproximadamente 7,5 mil m², a unidade dispõe de 114 leitos, distribuídos entre internação clínica, cirúrgica, obstétrica, neonatal e leitos destinados à saúde mental em hospital geral. A estrutura inclui ainda 10 leitos de UTI adulto, 10 leitos de UTI neonatal, centro cirúrgico com seis salas, ambulatórios especializados e Centro de Diagnóstico por Imagem, equipado com tomografia, ultrassonografia, endoscopia e colonoscopia.
Com a nova unidade, o Governo de São Paulo amplia a oferta de serviços hospitalares de média complexidade e fortalece a rede assistencial da Região Metropolitana de Jundiaí. O hospital contribuirá para a organização dos fluxos de atendimento, a redução da sobrecarga dos serviços existentes e a ampliação do acesso da população aos cuidados especializados do Sistema Único de Saúde (SUS), beneficiando cerca de 853 mil habitantes da região.
Fotos: Jornal de Jundiaí