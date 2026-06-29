O Governo de São Paulo inaugurou nesta segunda-feira (29) o Hospital e Maternidade de Várzea Paulista, ampliando a oferta de serviços hospitalares e materno-infantis para a população da região metropolitana de Jundiaí. Com investimentos estaduais superiores a R$ 66 milhões, a nova unidade fortalecerá a rede pública de saúde e ampliará o acesso a atendimentos especializados, exames diagnósticos, cirurgias e assistência obstétrica.

“Este hospital não vai fazer diferença apenas para Várzea Paulista, mas para toda a região. Sabemos que ficou uma unidade excepcional, um lugar de esperança, onde as pessoas encontrarão acolhimento e atendimento de qualidade quando mais precisarem. Além da estrutura hospitalar, a unidade tem uma vocação importante para a assistência materno-infantil, acompanhando as gestantes no pré e no pós-parto. Também contará com Ambulatório Médico de Especialidades e Hospital Dia, ampliando o acesso da população a serviços essenciais de saúde”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.