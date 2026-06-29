29 de junho de 2026
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SAIBA O CAMINHO

Se vencer o Japão, quando o Brasil volta a campo?

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Nelson Terme / CBF
Pela Copa do Mundo, o Brasil disputa hoje a fase de 16 avos de final, nova etapa da competição com mais seleções
Pela Copa do Mundo, o Brasil disputa hoje a fase de 16 avos de final, nova etapa da competição com mais seleções

A Seleção Brasileira entra em campo nesta segunda-feira (29) para enfrentar o Japão pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Caso confirme a classificação, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá pouco tempo de descanso antes do próximo compromisso no torneio.

O Brasil voltará a jogar no próximo domingo, dia 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final. O adversário sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que também disputam uma vaga na sequência do mata-mata.

A partida será decisiva para manter viva a caminhada brasileira em busca do hexacampeonato. Em caso de nova vitória, a Seleção avançará às quartas de final, marcadas para o dia 11 de julho. O calendário da competição prevê ainda semifinais em 14 e 15 de julho, disputa do terceiro lugar em 18 de julho e a grande final no dia 19, em Nova Jersey.

O duelo desta segunda-feira acontece em Houston, nos Estados Unidos, e marca o início da fase eliminatória para a equipe brasileira, que terminou a primeira fase na liderança do Grupo C.

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