A Seleção Brasileira entra em campo nesta segunda-feira (29) para enfrentar o Japão pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Caso confirme a classificação, a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá pouco tempo de descanso antes do próximo compromisso no torneio.

O Brasil voltará a jogar no próximo domingo, dia 5 de julho, às 17h (horário de Brasília), pelas oitavas de final. O adversário sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que também disputam uma vaga na sequência do mata-mata.

A partida será decisiva para manter viva a caminhada brasileira em busca do hexacampeonato. Em caso de nova vitória, a Seleção avançará às quartas de final, marcadas para o dia 11 de julho. O calendário da competição prevê ainda semifinais em 14 e 15 de julho, disputa do terceiro lugar em 18 de julho e a grande final no dia 19, em Nova Jersey.