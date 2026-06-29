Atletas do Time São Paulo, entre eles a jundiaiense Joyce de Oliveira, conquistaram cinco medalhas (duas de prata e três de bronze) no ITTF World Para Elite, etapa de Pequim da Copa do Mundo de tênis de mesa, realizada entre os dias 24 e 28 de junho. Na categoria individual, as medalhistas paralímpicas Cátia Oliveira (classe 2 destinada a cadeirantes com severas limitações motoras) e Joyce de Oliveira (classe 4 destinada a atletas com deficiências leves nos membros inferiores) ganharam medalha de bronze na última sexta-feira (26).

Já na categoria de duplas, Joyce de Oliveira e Lucas Arabian (classe 5 destinada a atletas cadeirantes com deficiências leves) ganharam medalha de prata após fazer jogo equilibrado na final contra os chineses Zhengyang Peng e Bian Zhang, que venceram por 3 sets a 1 (11/7, 9/11, 11/9 e 12/10). Além deles, Marliane Amaral (classe 3 destinada a cadeirantes com deficiências moderadas) ganhou medalha de bronze jogando ao lado da compatriota Thaís Fraga. A competição entre duplas aconteceu neste fim de semana (27 e 28).

“Finalizo minha participação no ITTF World Para Elite com o coração cheio de gratidão e orgulho. Enfrentei atletas de altíssimo nível e trouxe um excelente resultado para o Brasil. Muito feliz por cada partida, por toda a dedicação, e por representar nosso país em mais um grande evento internacional. Agradeço a todos os envolvidos para isso acontecer”, disse Joyce de Oliveira, que ganhou duas das cinco medalhas conquistadas pelo Time São Paulo na competição, em post publicado em suas redes sociais.