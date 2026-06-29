29 de junho de 2026
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COPA DO MUNDO

Pequim: paratleta jundiaiense conquista medalhas no tênis de mesa


| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução / redes sociais
Joyce de Oliveira foi destaque brasileiro na competição mundial que aconteceu em Pequim
Joyce de Oliveira foi destaque brasileiro na competição mundial que aconteceu em Pequim

Atletas do Time São Paulo, entre eles a jundiaiense Joyce de Oliveira, conquistaram cinco medalhas (duas de prata e três de bronze) no ITTF World Para Elite, etapa de Pequim da Copa do Mundo de tênis de mesa, realizada entre os dias 24 e 28 de junho. Na categoria individual, as medalhistas paralímpicas Cátia Oliveira (classe 2 destinada a cadeirantes com severas limitações motoras) e Joyce de Oliveira (classe 4 destinada a atletas com deficiências leves nos membros inferiores) ganharam medalha de bronze na última sexta-feira (26).

Já na categoria de duplas, Joyce de Oliveira e Lucas Arabian (classe 5 destinada a atletas cadeirantes com deficiências leves) ganharam medalha de prata após fazer jogo equilibrado na final contra os chineses Zhengyang Peng e Bian Zhang, que venceram por 3 sets a 1 (11/7, 9/11, 11/9 e 12/10). Além deles, Marliane Amaral (classe 3 destinada a cadeirantes com deficiências moderadas) ganhou medalha de bronze jogando ao lado da compatriota Thaís Fraga. A competição entre duplas aconteceu neste fim de semana (27 e 28).

“Finalizo minha participação no ITTF World Para Elite com o coração cheio de gratidão e orgulho. Enfrentei atletas de altíssimo nível e trouxe um excelente resultado para o Brasil. Muito feliz por cada partida, por toda a dedicação, e por representar nosso país em mais um grande evento internacional. Agradeço a todos os envolvidos para isso acontecer”, disse Joyce de Oliveira, que ganhou duas das cinco medalhas conquistadas pelo Time São Paulo na competição, em post publicado em suas redes sociais.

A etapa de Pequim reuniu atletas de 31 países e integra o ITTF World Para Circuit 2026, sendo uma competição estratégica na corrida por classificação e posicionamento para o Campeonato Mundial, que será disputado em novembro, em Pattaya, na Tailândia.

Os resultados reforçam o bom momento vivido pelo Brasil no circuito internacional. A seleção voltou a figurar entre os principais destaques de uma etapa Elite, enfrentando alguns dos melhores atletas do mundo, incluindo representantes da China, maior potência da modalidade.

“Parabéns à Joyce, à Cátia, à Marliane e ao Lucas pelas medalhas na etapa de Pequim da Copa do Mundo de tênis de mesa, fazendo frente a adversários chineses no país deles, o que mostra a força da modalidade no Brasil. O Time São Paulo foi responsável por cinco das onze medalhas conquistadas pelo país, o que é um sinal de que estamos no caminho certo”, celebrou Marcos da costa, secretário Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

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