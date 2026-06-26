O Brasil enfrenta o Japão na próxima segunda-feira (29), às 14h, na 1ª fase de mata-mata da Copa do Mundo 2026. Devido ao jogo, o expediente nas repartições públicas de Jundiaí será encerrado às 13h e retomado uma hora após o término do jogo.

A medida segue o Decreto Municipal nº 36.265, publicado na Imprensa Oficial do Município no dia 15 de maio. Os serviços considerados essenciais, definidos pelas respectivas Secretarias Municipais, manterão o funcionamento normal para garantir o atendimento à população.

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Clínicas da Família, Ambulatórios, Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Academia da Saúde, Farmácia de Alto Custo, Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Cecco) e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) II e Infantojuvenil encerrarão o atendimento uma hora antes do início da partida. Os serviços com horário estendido retomam o expediente uma hora após o encerramento do jogo.

O Caps AD e o Caps III permanecem em funcionamento 24 horas, exclusivamente para acolhidos.