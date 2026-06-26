O Brasil enfrenta o Japão na próxima segunda-feira (29), às 14h, na 1ª fase de mata-mata da Copa do Mundo 2026. Devido ao jogo, o expediente nas repartições públicas de Jundiaí será encerrado às 13h e retomado uma hora após o término do jogo.
A medida segue o Decreto Municipal nº 36.265, publicado na Imprensa Oficial do Município no dia 15 de maio. Os serviços considerados essenciais, definidos pelas respectivas Secretarias Municipais, manterão o funcionamento normal para garantir o atendimento à população.
Saúde
As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Clínicas da Família, Ambulatórios, Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Academia da Saúde, Farmácia de Alto Custo, Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Cecco) e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) II e Infantojuvenil encerrarão o atendimento uma hora antes do início da partida. Os serviços com horário estendido retomam o expediente uma hora após o encerramento do jogo.
O Caps AD e o Caps III permanecem em funcionamento 24 horas, exclusivamente para acolhidos.
As Unidades de Pronto Atendimento (PAs) funcionarão normalmente. As unidades da Ponte São João e do Retiro atendem das 7h às 19h, com fechamento dos portões às 18h. Já a UPA Vetor Oeste, o PA Central e a UPA Hortolândia funcionarão normalmente, 24 horas por dia. O Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital Universitário também manterão atendimento normal.
Transporte público
O transporte coletivo terá redução de 50% na operação entre 14h e 16h desta segunda-feira (29).
Centros Esportivos
Os Centros Esportivos encerrarão as atividades uma hora antes do início da partida e reabrirão uma hora após o término do jogo.
Dae Jundiaí
A sede administrativa do Departamento de Água e Esgoto (Dae) Jundiaí e os Postos de Atendimento da Vila Hortolândia, Centro, Ponte São João, Eloy Chaves e Poupatempo encerrarão o expediente às 12h.
Em casos de emergência, a população poderá entrar em contato com a Central de Relacionamento da Dae pelo telefone 0800 0133 155, com ligação gratuita e atendimento 24 horas.
Parques
O Parque da Cidade funcionará normalmente, das 6h30 às 19h, com entrada permitida até as 18h. O Mundo das Crianças permanecerá fechado, conforme o calendário regular de funcionamento.
Copa no Centro
Além do expediente especial, a população poderá acompanhar a partida entre Brasil e Japão no ‘Copa no Centro’, que terá transmissão gratuita do jogo na Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz), a partir das 14h. O evento também contará com gastronomia de rua, food trucks, sorteios e dinâmicas para o público.