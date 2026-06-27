Assim como acontece com as pessoas, as baixas temperaturas também afetam a saúde e o bem-estar dos animais de estimação. Durante o inverno, cães e gatos podem sentir mais frio, ficar menos ativos e até apresentar problemas de saúde relacionados à estação. Por isso, especialistas orientam que os tutores adaptem alguns cuidados para garantir conforto e prevenir doenças.

Segundo a veterinária Camila Andrejus, o frio pode agravar dores crônicas e provocar alterações no metabolismo dos animais, especialmente daqueles mais vulneráveis, como idosos e pets que já apresentam alguma condição de saúde. "A queda de temperatura pode afetar de diversas maneiras, principalmente quando falamos de dor. Pets que possuem dor crônica apresentam maior incidência de quadros mais intensos nesta época do ano. O frio afeta não só cães e gatos, mas outras espécies também, podendo causar até disfunções no metabolismo", explica.

Entre os principais cuidados, a veterinária destaca a importância de manter o ambiente aquecido e observar atentamente o comportamento do animal. Nos passeios, a recomendação é priorizar os horários mais quentes do dia e, quando necessário, utilizar roupas próprias para animais, desde que ele se sinta confortável. "O maior cuidado nesse momento é observar o comportamento. Em casa, o pet deve permanecer em um ambiente seguro e com temperatura agradável. Já os passeios devem ser feitos, de preferência, próximo ao meio do dia, quando faz menos frio", orienta.