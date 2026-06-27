28 de junho de 2026
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POLÍCIA

Procurado é preso no Paraná após ação conjunta entre PMs

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Um homem procurado pela Justiça por dívida de pensão alimentícia foi preso na tarde deste sábado (27), no município de Sarandi, no Paraná, durante uma ação conjunta entre as Polícias Militares de São Paulo e do Paraná.

Segundo a Polícia Militar, o homem era alvo de um mandado de prisão civil expedido pela Justiça de Jundiaí, com prazo de 60 dias, em razão de uma dívida de alimentos superior a R$ 4 mil.

A localização do procurado ocorreu após uma denúncia recebida pelo Disque Denúncia. A partir das informações, equipes de inteligência do 11º Batalhão de Polícia Militar do Interior (11º BPM/I), de São Paulo, e do 32º Batalhão da Polícia Militar do Paraná identificaram que o homem estava escondido em Sarandi.

Com a localização confirmada, policiais militares do Paraná realizaram a abordagem e cumpriram o mandado de prisão. O homem foi encaminhado às autoridades competentes e permanece à disposição da Justiça. 

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