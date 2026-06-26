O governador Tarcísio de Freitas vai inaugurar na segunda-feira (29) o Hospital e Maternidade de Várzea Paulista, ampliando a oferta de serviços hospitalares e materno-infantis para a população da região metropolitana de Jundiaí. Com investimentos estaduais superiores a R$ 66 milhões, a nova unidade fortalecerá a rede pública de saúde e ampliará o acesso a atendimentos especializados, exames diagnósticos, cirurgias e assistência obstétrica.

O Estado anunciou o repasse de R$ 21,3 milhões para custear a implantação e o funcionamento do hospital nos próximos 12 meses. Somado aos R$ 44,8 milhões já destinados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP) para aquisição de equipamentos e mobiliários, o investimento estadual na unidade ultrapassa R$ 66,1 milhões, reforçando a assistência hospitalar e materno-infantil na Região Metropolitana de Jundiaí.

No total, a unidade contará com 95 leitos, e a implantação dos serviços ocorrerá de forma faseada, permitindo a organização gradual da capacidade instalada, a estruturação dos fluxos assistenciais e a ampliação contínua da oferta de atendimento à população.