O governador Tarcísio de Freitas vai inaugurar na segunda-feira (29) o Hospital e Maternidade de Várzea Paulista, ampliando a oferta de serviços hospitalares e materno-infantis para a população da região metropolitana de Jundiaí. Com investimentos estaduais superiores a R$ 66 milhões, a nova unidade fortalecerá a rede pública de saúde e ampliará o acesso a atendimentos especializados, exames diagnósticos, cirurgias e assistência obstétrica.
O Estado anunciou o repasse de R$ 21,3 milhões para custear a implantação e o funcionamento do hospital nos próximos 12 meses. Somado aos R$ 44,8 milhões já destinados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP) para aquisição de equipamentos e mobiliários, o investimento estadual na unidade ultrapassa R$ 66,1 milhões, reforçando a assistência hospitalar e materno-infantil na Região Metropolitana de Jundiaí.
No total, a unidade contará com 95 leitos, e a implantação dos serviços ocorrerá de forma faseada, permitindo a organização gradual da capacidade instalada, a estruturação dos fluxos assistenciais e a ampliação contínua da oferta de atendimento à população.
Na primeira etapa, a unidade oferecerá consultas ambulatoriais especializadas e exames diagnósticos. Posteriormente, serão implantados a maternidade de baixo risco e procedimentos cirúrgicos. Em seguida, passarão a funcionar a urgência referenciada, os leitos de saúde mental, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta, os leitos clínicos de retaguarda e o ambulatório de gestação de alto risco. A fase final contempla a assistência aos partos de alto risco, a Unidade de Cuidados Neonatais e o ambulatório pediátrico especializado.
Os serviços implantados em cada etapa permanecerão em funcionamento nas fases subsequentes, permitindo a expansão gradual.
Estrutura
O Hospital e Maternidade de Várzea Paulista conta com um total de 95 leitos, sendo 14 leitos obstétricos, 10 leitos de UTI Neonatal, 53 leitos cirúrgicos e cinco salas cirúrgicas. A estrutura dispõe ainda de 10 leitos de UTI Adulto e oito leitos clínicos destinados ao suporte pós-operatório e ao atendimento de pacientes de maior complexidade.
A unidade também possui Ambulatório de Especialidades, Centro de Imagem e Pronto-Socorro Referenciado, integrado à rede regional de saúde.
Com a nova unidade, o Governo de São Paulo amplia a oferta de serviços hospitalares de média complexidade e fortalece a rede assistencial da Região Metropolitana de Jundiaí. O hospital contribuirá para a organização dos fluxos de atendimento, a redução da sobrecarga dos serviços existentes e a ampliação do acesso da população aos cuidados especializados do Sistema Único de Saúde (SUS), beneficiando cerca de 853 mil habitantes da região.