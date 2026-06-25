O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo realizou nesta quinta-feira (25) duas captações de órgãos, possibilitando a destinação de nove órgãos a pacientes que aguardam por um transplante. Em meio à dor da despedida, duas famílias autorizaram a doação de órgãos de seus entes queridos, proporcionando a outras pessoas a oportunidade de uma nova vida.

A primeira captação ocorreu pela manhã, com a autorização da família de um paciente de 48 anos. Foram captados fígado, que seguiu para o Hospital Israelita Albert Einstein; rins, direcionados para o Hospital de Clínicas da Unicamp; pulmão, encaminhado para o Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da USP e córneas, que seguiram para o Banco de Olhos de Sorocaba (BOS).

No período da tarde, outra sala do Centro Cirúrgico do HSV deu espaço à solidariedade. Após a autorização familiar, os órgãos de um paciente de 41 anos foram captados. O coração foi encaminhado para o Hospital da PUC-Campinas; os rins e o fígado foram direcionados para o Hospital de Clínicas da Unicamp; o pâncreas, para o Hospital Leforte; e as córneas, para o Banco de Olhos de Sorocaba (BOS).

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