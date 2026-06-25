25 de junho de 2026
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SOPRO DE VIDA

Nove órgãos são doados em um só dia no HSV

Por Da redação | Hospital São Vicente
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação / Hospital São Vicente
Ao todo, foram captados nove órgãos que vão oportunizar uma nova vida para outras pessoas
Ao todo, foram captados nove órgãos que vão oportunizar uma nova vida para outras pessoas

O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo realizou nesta quinta-feira (25) duas captações de órgãos, possibilitando a destinação de nove órgãos a pacientes que aguardam por um transplante. Em meio à dor da despedida, duas famílias autorizaram a doação de órgãos de seus entes queridos, proporcionando a outras pessoas a oportunidade de uma nova vida.

A primeira captação ocorreu pela manhã, com a autorização da família de um paciente de 48 anos. Foram captados fígado, que seguiu para o Hospital Israelita Albert Einstein; rins, direcionados para o Hospital de Clínicas da Unicamp; pulmão, encaminhado para o Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da USP e córneas, que seguiram para o Banco de Olhos de Sorocaba (BOS).

No período da tarde, outra sala do Centro Cirúrgico do HSV deu espaço à solidariedade. Após a autorização familiar, os órgãos de um paciente de 41 anos foram captados. O coração foi encaminhado para o Hospital da PUC-Campinas; os rins e o fígado foram direcionados para o Hospital de Clínicas da Unicamp; o pâncreas, para o Hospital Leforte; e as córneas, para o Banco de Olhos de Sorocaba (BOS).

Hospital referência

Referência em captação de órgãos no estado de São Paulo, o HSV realizou 8 procedimentos desse tipo em 2026. Até o momento, 38 órgãos foram captados e destinados a pacientes em fila de transplante: 14 rins, 7 fígados, 1 coração, 1 pulmão, 1 pâncreas e 14 córneas.

Para a enfermeira líder da Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (e-DOT), Raíssa Gabriela Fileli, cada autorização representa um ato de generosidade. “A decisão pela doação acontece em um momento extremamente delicado para a família, por isso ela tem um significado ainda maior. Quando uma família diz sim, ela transforma a dor da perda em esperança para quem aguarda por um transplante. É um gesto de amor, solidariedade e legado, que permite que outras histórias continuem sendo escritas”, afirma.

O processo também conta com acompanhamento psicológico especializado, oferecendo acolhimento e suporte aos familiares durante todas as etapas. Segundo o psicólogo Vinicius Costa, esse cuidado é fundamental para que a família possa compreender as informações recebidas e tomar a decisão de forma consciente e respeitada.

“Nosso papel é oferecer escuta, acolhimento e apoio emocional em um dos momentos mais difíceis da vida de uma família. Independentemente da decisão tomada, buscamos garantir que ela aconteça com respeito, compreensão e segurança, permitindo que os familiares tenham espaço para expressar seus sentimentos e dúvidas durante todo o processo”, explica Vinicius.

Conscientização e acolhimento

Reconhecido como Hospital Amigo do Transplante, o Hospital São Vicente reforça seu compromisso com a conscientização sobre a doação de órgãos e com a excelência em todas as etapas do processo. Por meio da atuação da Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (e-DOT), a Instituição trabalha continuamente para acolher as famílias, garantir um processo seguro e contribuir para que mais pessoas tenham a oportunidade de receber um transplante. Falar sobre o tema em família e manifestar o desejo de ser doador são atitudes fundamentais para que gestos de solidariedade possam se transformar em 
novas chances de vida.

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