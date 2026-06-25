O Hospital de Caridade São Vicente de Paulo realizou nesta quinta-feira (25) duas captações de órgãos, possibilitando a destinação de nove órgãos a pacientes que aguardam por um transplante. Em meio à dor da despedida, duas famílias autorizaram a doação de órgãos de seus entes queridos, proporcionando a outras pessoas a oportunidade de uma nova vida.
A primeira captação ocorreu pela manhã, com a autorização da família de um paciente de 48 anos. Foram captados fígado, que seguiu para o Hospital Israelita Albert Einstein; rins, direcionados para o Hospital de Clínicas da Unicamp; pulmão, encaminhado para o Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da USP e córneas, que seguiram para o Banco de Olhos de Sorocaba (BOS).
No período da tarde, outra sala do Centro Cirúrgico do HSV deu espaço à solidariedade. Após a autorização familiar, os órgãos de um paciente de 41 anos foram captados. O coração foi encaminhado para o Hospital da PUC-Campinas; os rins e o fígado foram direcionados para o Hospital de Clínicas da Unicamp; o pâncreas, para o Hospital Leforte; e as córneas, para o Banco de Olhos de Sorocaba (BOS).
Hospital referência
Referência em captação de órgãos no estado de São Paulo, o HSV realizou 8 procedimentos desse tipo em 2026. Até o momento, 38 órgãos foram captados e destinados a pacientes em fila de transplante: 14 rins, 7 fígados, 1 coração, 1 pulmão, 1 pâncreas e 14 córneas.
Para a enfermeira líder da Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (e-DOT), Raíssa Gabriela Fileli, cada autorização representa um ato de generosidade. “A decisão pela doação acontece em um momento extremamente delicado para a família, por isso ela tem um significado ainda maior. Quando uma família diz sim, ela transforma a dor da perda em esperança para quem aguarda por um transplante. É um gesto de amor, solidariedade e legado, que permite que outras histórias continuem sendo escritas”, afirma.
O processo também conta com acompanhamento psicológico especializado, oferecendo acolhimento e suporte aos familiares durante todas as etapas. Segundo o psicólogo Vinicius Costa, esse cuidado é fundamental para que a família possa compreender as informações recebidas e tomar a decisão de forma consciente e respeitada.
“Nosso papel é oferecer escuta, acolhimento e apoio emocional em um dos momentos mais difíceis da vida de uma família. Independentemente da decisão tomada, buscamos garantir que ela aconteça com respeito, compreensão e segurança, permitindo que os familiares tenham espaço para expressar seus sentimentos e dúvidas durante todo o processo”, explica Vinicius.
Conscientização e acolhimento
Reconhecido como Hospital Amigo do Transplante, o Hospital São Vicente reforça seu compromisso com a conscientização sobre a doação de órgãos e com a excelência em todas as etapas do processo. Por meio da atuação da Equipe Hospitalar de Doação para Transplantes (e-DOT), a Instituição trabalha continuamente para acolher as famílias, garantir um processo seguro e contribuir para que mais pessoas tenham a oportunidade de receber um transplante. Falar sobre o tema em família e manifestar o desejo de ser doador são atitudes fundamentais para que gestos de solidariedade possam se transformar em
novas chances de vida.