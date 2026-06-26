Final de semana chegando e o que não falta em Jundiaí e região são opções de lazer e entretenimento para curtir em família ou entre amigos. Confira a programação e se organize:

Sexta-feira – 26/6

Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’

Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão

Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h

Evento gratuito!

Obs.: Visitação disponível até dia 29 de outubro

Exposição ‘Canção para lagartas e borboletas’, Juliana Sabio

Local: Jardins do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão

Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h

Evento gratuito!

Obs.: Visitação disponível até dia 22 de julho