Final de semana chegando e o que não falta em Jundiaí e região são opções de lazer e entretenimento para curtir em família ou entre amigos. Confira a programação e se organize:
Sexta-feira – 26/6
Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 29 de outubro
Exposição ‘Canção para lagartas e borboletas’, Juliana Sabio
Local: Jardins do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 22 de julho
Pink Floyd Eclipse, Cachola Produções
Local: Teatro Polytheama - Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 20h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama
Sábado – 27/6
Festa do Morango de Jarinu e Atibaia
Local: Parque do Morango Duílio Maziero
Data: 27/6 a 19/6 (sempre aos sábados – de 10h ás 23h - e domingos – de 10h às 19h)
Horário: 20h
Evento gratuito!
Oficina de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
O Truque – Um conto de amor e circo, Cia. Casulo – contação de histórias
Local: Fábrica das Infâncias Japi – Rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Oficina de criação de personagens, Mina Leão e Marco Cortez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro – Complexo Argos
Horário: 11h
Evento gratuito!
Exibição de curtas de animação, Marco Cortez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Rua Barão de Jundiaí, 1.093 – Centro – Complexo Argos
Horário: 12h30
Evento gratuito!
Histórias que se contam em poucos minutos, Mobius
Local: Sala Glória Rocha - Centro das Artes – Rua Barão de Jundiaí, 1093 - Centro
Horário: 16h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama ou on-line pelo site da plataforma Sympla
Histórias que se contam em poucos minutos, Mobius
Local: Sala Glória Rocha - Centro das Artes – Rua Barão de Jundiaí, 1093 - Centro
Horário: 19h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama ou on-line pelo site da plataforma Sympla
Allan Kardec – Um olhar para a eternidade, Teatro GT
Local: Teatro Polytheama - Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 10h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama
Domingo – 28/6
Oficina de Xadrez
Local: Fábrica das Infâncias Japy - Rua Lacerda Franco, 175 - Centro
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Recital de Inverno Intituto Sus4
Local: Sala Glória Rocha - Centro das Artes – Rua Barão de Jundiaí, 1093 - Centro
Horário: 10h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama ou on-line pelo site da plataforma Sympla
A Música dos Casamentos, Gláucia Chignolli Faelis
Local: Sala Josette Feres - Centro das Artes – Rua Barão de Jundiaí, 1093 - Centro
Horário: 10h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama ou on-line pelo site da plataforma Sympla
Oiró – O Fantástico Mito de Uma Terra sem Memória, Cia. De Teatro – contação de história
Local: Fábrica das Infâncias Japy – Rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Recital de Inverno Instituto Sus4
Local: Sala Glória Rocha - Centro das Artes – Rua Barão de Jundiaí, 1093 - Centro
Horário: 14h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama ou on-line pelo site da plataforma Sympla
Recital de Inverno Instituto Sus4
Local: Sala Glória Rocha - Centro das Artes – Rua Barão de Jundiaí, 1093 - Centro
Horário: 18h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama ou on-line pelo site da plataforma Sympla
Todas as mulheres do mundo, Ballet Teatro Oficina
Local: Teatro Polytheama - Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 19h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama