Uma equipe da Polícia Militar atendia uma ocorrência de perturbação do sossego no Jardim do Lago na madrugada deste sábado (27) quando foi acionada para verificar uma nova ocorrência, desta vez, de briga. Segundo informações preliminares, um indivíduo, possivelmente embriagado, teria batido seu veículo contra outros três automóveis.

Ao chegarem ao local, os policiais viram o veículo, um Fiat Palio, já com sinais da colisão. No interior do automóvel, estava o condutor. Outros três veículos foram atingidos, sendo um Chevrolet Celta, um Chevrolet Prisma e um Peugeot 207.

Durante a abordagem ao suspeito, os policiais verificaram que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez, como forte odor etílico, andar cambaleante, fala pastosa e vermelhidão nos olhos. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi levado ao Plantão Policial.