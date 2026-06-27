27 de junho de 2026
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Embriaguez ao volante termina em acidente no Jardim do Lago

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O homem estava dentro do veículo no momento da abordagem e, embora tenha se recusado ao teste do bafômetro, tinha vários sinais de embriaguez
O homem estava dentro do veículo no momento da abordagem e, embora tenha se recusado ao teste do bafômetro, tinha vários sinais de embriaguez

Uma equipe da Polícia Militar atendia uma ocorrência de perturbação do sossego no Jardim do Lago na madrugada deste sábado (27) quando foi acionada para verificar uma nova ocorrência, desta vez, de briga. Segundo informações preliminares, um indivíduo, possivelmente embriagado, teria batido seu veículo contra outros três automóveis.

Ao chegarem ao local, os policiais viram o veículo, um Fiat Palio, já com sinais da colisão. No interior do automóvel, estava o condutor. Outros três veículos foram atingidos, sendo um Chevrolet Celta, um Chevrolet Prisma e um Peugeot 207.

Durante a abordagem ao suspeito, os policiais verificaram que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez, como forte odor etílico, andar cambaleante, fala pastosa e vermelhidão nos olhos. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi levado ao Plantão Policial.

No momento da apresentação na unidade policial, o homem se recusou a fazer o teste do etilômetro (bafômetro). O homem não resistiu à prisão e ficou preso em flagrante. O delegado estipulou fiança de R$ 3.000, por se tratar de crime afiançável na esfera policial (Embriaguez ao Volante), mas o valor não foi pago e o homem foi levado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista.

Os veículos atingidos foram devidamente registrados no boletim de ocorrência, assim como os danos constatados, com o respectivo registro fotográfico. O veículo do suspeito foi entregue à filha dele. Ninguém se feriu.

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