Na noite de sexta-feira (26), por volta das 22h, um grande acidente, envolvendo quatro veículos, aconteceu na marginal da rodovia Anhanguera, no km 61, sentido Interior, próximo à alça de acesso para a rodovia João Cereser.

De acordo com relatos colhidos no local por policiais militares, um motorista que conduzia um Volkswagen Golf transitava em velocidade alta, incompatível com a via, perdeu o controle e colidiu na traseira do Renault Duster. Na sequência, o Duster chocou-se com a mureta da via. Com o impacto, capotou e, na sequencia, parou na valeta. Simultaneamente a este acidente, os veículos que transitavam na mesma via e sentido, por consequência, colidiram nos demais que estavam à frente em engavetamento.

Ao chegar ao local dos fatos, os policiais viram os quatro veículos com marcas do acidente e desordenados na via. No momento, as vítimas recebiam atendimentos do Corpo de Bombeiros e na sequência foram encaminhados aos hospitais São Vicente e Sobam. Houve duas vítimas leves, uma moderada e três pessoas saíram ilesas. Ninguém morreu.