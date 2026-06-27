27 de junho de 2026
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ALTA VELOCIDADE

Motorista 'apressadinho' causa grande acidente na Anhanguera

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução / CCI Artesp
Com a colisão, aconteceu um capotamento e, em paralelo, um engavetamento envolvendo quatro veículos
Com a colisão, aconteceu um capotamento e, em paralelo, um engavetamento envolvendo quatro veículos

Na noite de sexta-feira (26), por volta das 22h, um grande acidente, envolvendo quatro veículos, aconteceu na marginal da rodovia Anhanguera, no km 61, sentido Interior, próximo à alça de acesso para a rodovia João Cereser.

De acordo com relatos colhidos no local por policiais militares, um motorista que conduzia um Volkswagen Golf transitava em velocidade alta, incompatível com a via, perdeu o controle e colidiu na traseira do Renault Duster. Na sequência, o Duster chocou-se com a mureta da via. Com o impacto, capotou e, na sequencia, parou na valeta. Simultaneamente a este acidente, os veículos que transitavam na mesma via e sentido, por consequência, colidiram nos demais que estavam à frente em engavetamento.

Ao chegar ao local dos fatos, os policiais viram os quatro veículos com marcas do acidente e desordenados na via. No momento, as vítimas recebiam atendimentos do Corpo de Bombeiros e na sequência foram encaminhados aos hospitais São Vicente e Sobam. Houve duas vítimas leves, uma moderada e três pessoas saíram ilesas. Ninguém morreu.

Todos os motoristas foram testados pelo bafômetro e o resultado foi negativo para embriaguez ao volante. Todos os documentos e veículos também estavam em conformidade com a legislação de trânsito. O boletim de ocorrência foi registrado como Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor (Art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro). Houve congestionamento de quase 3km na rodovia.

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