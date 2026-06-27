Por volta das 22h de sexta-feira (26) um automóvel e uma motocicleta transitavam no mesmo sentido da avenida União dos Ferroviários, em Jundiaí, quando, segundo relatos, o automovel, um Fiat Mobi, fez uma conversão repentina para outra faixa. No mesmo momento, a motocicleta, uma Honda CG, que vinha logo atrás, acabou colidindo contra o carro.

O motociclista, que é motoboy, caiu ao solo e, com escoriações leves, foi encaminhado ao Hospital São Vicente para atendimento. O condutor do automóvel prestou auxílio à vítima no momento do acidente.

Em patrulhamento no local, guardas municipais se depararam com o acidente e pararam para prestar auxílio. No decorrer do atendimento, o motorista e a vitima entraram em acordo na questão do ressarcimento do prejuízo. Os agentes informaram que os veículos envolvidos estavam em conformidade com a legislação de trânsito.