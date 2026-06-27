Entre quinta (25) e sexta-feira (26), agentes da Guarda Municipal de Cabreúva receberam um curso de direção tática policial, atividade que integra o Estágio de Qualificação Profissional (EQP) 2026 da corporação.

O curso foi ministrado pelos guardas Matenauer e Tiago, da Guarda Municipal de Jundiaí. Durante o treinamento, foram abordadas técnicas de condução policial, frenagem e manobras de desvio em situação de risco, para que a condução de viaturas seja ágil e segura.

Para a atividade, foram utilizados cones para simular obstáculos que podem ser econtrados pelas equipes no dia a dia nas ruas. Com isso, o treinamento fica mais próximo da realidade e contribui para o aperfeiçoamento da condução operacional.