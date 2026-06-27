Um homem foi preso na tarde de sexta-feira (26) em Louveira por dívida de pensão alimentícia. Durante abordagem, os policiais descobriram que o homem é instrutor de tiro e CAC (Caçadores, Atiradores e Colecionadores).

Em patrulhamento pelo bairro São Francisco, equipe do 1º pelotão do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) abordou um homem que caminhava pela via. O indivíduo já tinha um mandado de prisão em aberto, relacionado a dívida de pensão alimentícia, expedido no dia 9 de junho.

O homem contribuiu com a abordagem e nada de ilícito foi encontrado, mas a polícia percebeu que ele tinha um coldre de arma de fogo na cintura. Questionado sobre o acessório, o indivíduo informou ser CAC e instrutor de tiro e que a arma estaria no estande de tiro.