Para viabilizar essa ampliação, o atendimento de Geriatria, atualmente realizado no Complexo Argos, na Vila Arens, passa a funcionar no Ambulatório da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), localizado na rua Francisco Teles, nº 222, no mesmo bairro.

A Prefeitura de Jundiaí amplia, a partir de 1º de julho de 2026, o atendimento especializado à população idosa da rede municipal de saúde. O novo modelo fortalece a linha de cuidado em Geriatria com a integração entre assistência, ensino e formação profissional, ampliando o acesso a especialistas, qualificando o acompanhamento dos pacientes e oferecendo mais suporte às equipes da Atenção Primária.

A iniciativa faz parte da reorganização da rede municipal de saúde voltada ao cuidado da pessoa idosa, que hoje representa cerca de 20% da população de Jundiaí. A proposta é adequar a assistência às novas demandas desse público e incorporar práticas contemporâneas de cuidado em um cenário de envelhecimento da população.

“A população idosa de Jundiaí cresce de forma contínua e exige respostas cada vez mais qualificadas. A transferência do serviço de Geriatria para o Ambulatório da FMJ amplia a capacidade de cuidado, fortalece a integração com o ensino e qualifica toda a linha de atenção à saúde da pessoa idosa”, afirma o secretário de Promoção da Saúde, Flávio Amorim.

Atendimento ampliado

A mudança também amplia o corpo clínico envolvido no atendimento. Além dos profissionais da rede municipal, o ambulatório contará com a participação de professores e residentes da FMJ, fortalecendo a integração entre assistência, ensino e formação profissional. A medida amplia a capacidade de cuidado especializado e reforça a qualificação permanente das equipes envolvidas no acompanhamento dos pacientes.