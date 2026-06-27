A Prefeitura de Jundiaí amplia, a partir de 1º de julho de 2026, o atendimento especializado à população idosa da rede municipal de saúde. O novo modelo fortalece a linha de cuidado em Geriatria com a integração entre assistência, ensino e formação profissional, ampliando o acesso a especialistas, qualificando o acompanhamento dos pacientes e oferecendo mais suporte às equipes da Atenção Primária.
Para viabilizar essa ampliação, o atendimento de Geriatria, atualmente realizado no Complexo Argos, na Vila Arens, passa a funcionar no Ambulatório da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), localizado na rua Francisco Teles, nº 222, no mesmo bairro.
A iniciativa faz parte da reorganização da rede municipal de saúde voltada ao cuidado da pessoa idosa, que hoje representa cerca de 20% da população de Jundiaí. A proposta é adequar a assistência às novas demandas desse público e incorporar práticas contemporâneas de cuidado em um cenário de envelhecimento da população.
“A população idosa de Jundiaí cresce de forma contínua e exige respostas cada vez mais qualificadas. A transferência do serviço de Geriatria para o Ambulatório da FMJ amplia a capacidade de cuidado, fortalece a integração com o ensino e qualifica toda a linha de atenção à saúde da pessoa idosa”, afirma o secretário de Promoção da Saúde, Flávio Amorim.
Atendimento ampliado
A mudança também amplia o corpo clínico envolvido no atendimento. Além dos profissionais da rede municipal, o ambulatório contará com a participação de professores e residentes da FMJ, fortalecendo a integração entre assistência, ensino e formação profissional. A medida amplia a capacidade de cuidado especializado e reforça a qualificação permanente das equipes envolvidas no acompanhamento dos pacientes.
A reorganização do serviço também prevê o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, com ampliação do suporte especializado às equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Entre as estratégias já em andamento está o telematriciamento, iniciado neste mês de junho, que consiste na discussão de casos clínicos entre os profissionais da rede básica e a equipe especializada, com o objetivo de apoiar a condução dos atendimentos e qualificar os encaminhamentos.
O novo modelo também prevê a implantação de teleinterconsultas – modalidade em que os profissionais da Atenção Primária discutem, em tempo real, os casos com especialistas, sem a necessidade de encaminhamento imediato do paciente – e de teleconsultas, voltadas ao atendimento remoto do usuário quando houver indicação clínica e pertinência assistencial.
As ferramentas de teleassistência adotadas na Geriatria integram um projeto piloto da rede municipal de saúde, com foco inicial no cuidado à pessoa idosa e perspectiva de ampliação para outras especialidades e pontos de atenção. A proposta é ampliar a resolutividade da rede, garantindo qualificação do atendimento especializado e redução do tempo de espera e para um cuidado mais integrado.
Transição planejada
A mudança foi planejada para garantir a continuidade da assistência aos pacientes já acompanhados pelo serviço, sem prejuízo aos atendimentos em andamento. Usuários com consultas agendadas a partir de 1º de julho de 2026 estão sendo orientados sobre o novo local de atendimento, e os agendamentos já passam a informar corretamente o endereço do Ambulatório da FMJ.
Em caso de dúvidas, os usuários podem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência ou os canais oficiais da Prefeitura de Jundiaí.