A 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), maior competição científica estudantil do mundo em número de participantes, tem um destaque jundiaiense. Giovani Alves, de 14 anos, aluno do 8º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Professor Getúlio Nogueira de Sá, no bairro Caxambu, recebeu nesta semana a medalha de ouro na olimpíada.

Ao todo, foram 18,6 milhões de estudantes inscritos na 20ª edição. Deste total, 684 estudantes alcançaram a medalha de ouro. Em Jundiaí, Giovani foi o único aluno a receber a premiação em nível nacional nesta edição. O jovem jundiaiense ficou na 29ª posição entre todos os estudantes do Estado de São Paulo premiados com medalha de ouro no Nível 1 da competição — categoria destinada a alunos do 6º e 7º anos do Ensino Fundamental. A posição é ainda mais expressiva quando se considera que São Paulo é o estado mais competitivo da Obmep, sendo responsável pelo maior número de medalhistas de ouro do país, com 180 premiações no total geral desta edição.

Para alcançar o pódio, o adolescente enfrentou as duas fases da olimpíada ao longo de 2025: a 1ª fase, aplicada em 3 de junho, e a 2ª fase, em 25 de outubro — esta última composta por questões dissertativas e corrigida por professores de matemática de todo o Brasil. O resultado final foi divulgado em 22 de dezembro de 2025, com a cerimônia nacional de entrega das medalhas realizada no Rio de Janeiro em 22 de junho de 2026, evento que contou com a presença do Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.