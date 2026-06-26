26 de junho de 2026
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FORÇA TÁTICA

Pai devedor de R$ 20 mil de pensão alimentícia é preso em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ordem judicial foi cumprida
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ordem judicial foi cumprida

Um homem que deve R$ 20 mil em pensão alimentícia ao filho foi capturado por policiais militares de Força Tática do 11º Batalhão na noite desta quinta-feira (25), quando chegava para se exercitar em uma academia na Vila das Hortencias, em Jundiaí.

Os policiais receberam informações de que um homem procurado pela Justiça estaria circulando de carro pelas imediações da rua do Retiro.

As equipes iniciaram patrulhamento com vistas ao suspeito e o localizaram no estacionamento de uma academia.

Durante a abordagem, os PMs consultaram os dados pessoais do homem e confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ordem judicial foi cumprida, permanecendo à disposição da Justiça.

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