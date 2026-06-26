Um homem que deve R$ 20 mil em pensão alimentícia ao filho foi capturado por policiais militares de Força Tática do 11º Batalhão na noite desta quinta-feira (25), quando chegava para se exercitar em uma academia na Vila das Hortencias, em Jundiaí.

Os policiais receberam informações de que um homem procurado pela Justiça estaria circulando de carro pelas imediações da rua do Retiro.

As equipes iniciaram patrulhamento com vistas ao suspeito e o localizaram no estacionamento de uma academia.