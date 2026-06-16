Domingo (21), a partir das 9h, a Praça Governador Pedro de Toledo - Praça da Matriz – em Jundiaí, recebe a terceira edição da Feira de Artes Plásticas e Antiguidades. A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Cultura com o objetivo de incentivar a ocupação cultural do Centro e fortalecer a economia criativa do município.
A feira reúne expositores de diferentes segmentos, oferecendo ao público obras de arte em variados estilos, peças de artesanato produzidas por artistas locais, livros e itens colecionáveis. Entre os destaques estão as antiguidades, como utensílios domésticos, louças, discos de vinil, brinquedos e objetos que marcaram diferentes épocas, despertando o interesse de colecionadores e apreciadores da memória cultural.
Para a secretária de Cultura, Clarina Fasanaro, a feira contribui para fortalecer a produção artística local e aproximar a população das manifestações culturais. “A feira é um espaço de encontro entre artistas, colecionadores e o público. Além de valorizar a produção cultural da cidade, também promove a preservação da memória por meio de objetos que contam histórias e despertam lembranças”, destaca.
Realização da feira
A Feira de Artes Plásticas e Antiguidades é realizada no terceiro domingo de cada mês, até novembro. Os interessados em participar como expositores devem realizar inscrição por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela organização.
Serviço
Feira de Artes Plásticas e Antiguidades
Data: 21/06
Horário: 9h às 14h
Local: Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz) – Rua Barão de Jundiaí, 762 – Centro
Entrada gratuita!