Domingo (21), a partir das 9h, a Praça Governador Pedro de Toledo - Praça da Matriz – em Jundiaí, recebe a terceira edição da Feira de Artes Plásticas e Antiguidades. A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Cultura com o objetivo de incentivar a ocupação cultural do Centro e fortalecer a economia criativa do município.

A feira reúne expositores de diferentes segmentos, oferecendo ao público obras de arte em variados estilos, peças de artesanato produzidas por artistas locais, livros e itens colecionáveis. Entre os destaques estão as antiguidades, como utensílios domésticos, louças, discos de vinil, brinquedos e objetos que marcaram diferentes épocas, despertando o interesse de colecionadores e apreciadores da memória cultural.

Para a secretária de Cultura, Clarina Fasanaro, a feira contribui para fortalecer a produção artística local e aproximar a população das manifestações culturais. “A feira é um espaço de encontro entre artistas, colecionadores e o público. Além de valorizar a produção cultural da cidade, também promove a preservação da memória por meio de objetos que contam histórias e despertam lembranças”, destaca.

Realização da feira