Itupeva recebe nesta terça-feira (16) mais um encontro da agenda de pré-campanha dos pré-candidatos a deputado Luiz Fernando Machado (federal) e João Paulo de Souza (estadual). A atividade integra o projeto “Direita em Movimento” e reúne lideranças locais e moradores. O evento tem como objetivo discutir a representatividade regional na câmara Federal e na Assembleia Legislativa Paulista, além de apresentar propostas que, segundo os pré-candidatos, poderão ser defendidas caso sejam eleitos. A série de encontros tem reunido a já conhecida “dupla da região” em diferentes cidades da RMJ. A reunião será realizada na Via Paulo Leone, 706, em Itupeva.
Reconhecida por atuação regional
A pré-candidata a deputada estadual Renata Sene (Republicanos) recebeu o título de cidadã Mairiporanense durante sessão solene realizada em Mairiporã. A homenagem reconhece sua contribuição para o desenvolvimento da região e sua atuação na vida pública. Ex-prefeita de Francisco Morato por dois mandatos e presidente da Fundação Republicana Brasileira (FRB), Renata defende a reorganização das cidades a partir da escuta regional, com iniciativas voltadas à formação cidadã, ao desenvolvimento e à participação popular, em alinhamento com a Agenda 2030 da ONU. O título é uma das principais honrarias concedidas pelo município e reconhece pessoas que, mesmo não sendo naturais da cidade, contribuíram de forma significativa para a comunidade local.
Gustavo Martinelli, no Podcast JJ
O prefeito Gustavo Martinelli (União) participa, nesta quarta-feira (17), de gravação do Podcast JJ. Segundo a editora-chefe do JJ, Ariadne Gattolini, Gustavo vem falar sobre as medidas de contenção e revisão dos empreendimentos imobiliários em Jundiaí e sobre a revisão da Lei 417, que legisla sob a gestão da Serra do Japi. Na quinta-feira (18), será a vez da participação da promotora do Meio Ambiente, Luciane Rodrigues Antunes, para ampliar a discussão sobre preservação ambiental e maior necessidade de regulação do nosso município.
Marco legal do Transporte público
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que institui o Marco Legal do transporte Público coletivo. O texto moderniza a política de mobilidade urbana no país, ampliando mecanismos de financiamento, regulação e operação dos sistemas de transporte público. A nova lei abre caminho para a discussão da tarifa zero e permite o uso de novas fontes de custeio, como publicidade, exploração comercial de espaços e recursos da cide combustíveis. também estabelece parâmetros mínimos de qualidade para o serviço, como regularidade, pontualidade, acessibilidade, segurança e conforto, além de prever que a remuneração das operadoras possa ser vinculada ao desempenho.
Cooperação sustentável
Prefeitos de cidades que integram o consórcio Intermunicipal para Ações Sustentáveis (cIAS) discutiram em audiência ainda no mês de junho sobre ações em andamento e novos projetos voltados à sustentabilidade regional. O encontro reuniu gestores de Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e Louveira, além de representantes dos demais municípios consorciados. Durante a reunião, foram aprovados o balanço financeiro e o relatório de atividades de 2025, além da reeleição do prefeito de Várzea Paulista, Professor Rodolfo, como presidente do cIAS. Os participantes também discutiram a ampliação de ações conjuntas, com foco em soluções para desafios ambientais, como a gestão de resíduos sólidos.