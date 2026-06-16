Itupeva recebe nesta terça-feira (16) mais um encontro da agenda de pré-campanha dos pré-candidatos a deputado Luiz Fernando Machado (federal) e João Paulo de Souza (estadual). A atividade integra o projeto “Direita em Movimento” e reúne lideranças locais e moradores. O evento tem como objetivo discutir a representatividade regional na câmara Federal e na Assembleia Legislativa Paulista, além de apresentar propostas que, segundo os pré-candidatos, poderão ser defendidas caso sejam eleitos. A série de encontros tem reunido a já conhecida “dupla da região” em diferentes cidades da RMJ. A reunião será realizada na Via Paulo Leone, 706, em Itupeva.

Reconhecida por atuação regional

A pré-candidata a deputada estadual Renata Sene (Republicanos) recebeu o título de cidadã Mairiporanense durante sessão solene realizada em Mairiporã. A homenagem reconhece sua contribuição para o desenvolvimento da região e sua atuação na vida pública. Ex-prefeita de Francisco Morato por dois mandatos e presidente da Fundação Republicana Brasileira (FRB), Renata defende a reorganização das cidades a partir da escuta regional, com iniciativas voltadas à formação cidadã, ao desenvolvimento e à participação popular, em alinhamento com a Agenda 2030 da ONU. O título é uma das principais honrarias concedidas pelo município e reconhece pessoas que, mesmo não sendo naturais da cidade, contribuíram de forma significativa para a comunidade local.

Gustavo Martinelli, no Podcast JJ

O prefeito Gustavo Martinelli (União) participa, nesta quarta-feira (17), de gravação do Podcast JJ. Segundo a editora-chefe do JJ, Ariadne Gattolini, Gustavo vem falar sobre as medidas de contenção e revisão dos empreendimentos imobiliários em Jundiaí e sobre a revisão da Lei 417, que legisla sob a gestão da Serra do Japi. Na quinta-feira (18), será a vez da participação da promotora do Meio Ambiente, Luciane Rodrigues Antunes, para ampliar a discussão sobre preservação ambiental e maior necessidade de regulação do nosso município.

Marco legal do Transporte público