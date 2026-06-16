O movimento negro de Jundiaí acionou o Ministério Público na sexta-feira (12), após a publicação de um edital de estágio pela Câmara Municipal deste mês. Segundo ativistas, o documento não prevê a reserva de 20% das vagas para pessoas pretas e pardas, conforme estabelecem a Lei de Cotas Municipal nº 5.745/2002 e a Lei Antirracista aprovada no ano passado. A denúncia foi apresentada após a falta de retorno a um requerimento protocolado na terça-feira passada (9), que solicitava a correção do edital. Participaram da ação encaminhada ao MP entidades nacionais com atuação regional e organizações locais, como o Círculo Palmarino, o Coletivo Olhares e Vozes Antirracistas e o grupo Jundiaí Sem Racismo.

O membro da coordenação nacional do Círculo Palmarino em Jundiaí, Vanderlei Victorino, disse que o movimento quer o cumprimento da lei. “Neste momento, estamos cobrando o cumprimento tanto da lei de cotas quanto da lei antirracista. Não estamos discutindo a lei de estágio, mas sim a necessidade de que essas duas legislações sejam efetivamente cumpridas”.

Também presente na denúncia está o advogado e conselheiro da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Eginaldo Honório. Ele afirmou que “Jundiaí foi pioneira ao instituir a lei de cotas municipais em 2002, tornando-se a primeira cidade do país a adotar a medida no âmbito local”. Ele lamentou a necessidade de levar ao Ministério Público um tema dessa natureza.