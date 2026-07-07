Quinta-feira (9) é feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932 e na sexta-feira (10) será ponto facultativo em Jundiaí. A Prefeitura informa os horários de funcionamento dos serviços municipais durante o período.:

Setores administrativos

Os setores administrativos em geral não terão expediente a partir de quinta-feira (9), com retorno do atendimento na segunda-feira (13), em horário normal. Estão incluídos: Paço Municipal; Secretarias Municipais; Procon; e Fundo Social de Solidariedade (Funss).

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família, os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia da Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Ceco) e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) II e Infantojuvenil encerram o expediente na quarta-feira (8) e reabrem na segunda-feira (13). O Caps AD e o Caps 3 permanecem abertos 24 horas, exclusivamente para acolhidos.