Quinta-feira (9) é feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932 e na sexta-feira (10) será ponto facultativo em Jundiaí. A Prefeitura informa os horários de funcionamento dos serviços municipais durante o período.:
Setores administrativos
Os setores administrativos em geral não terão expediente a partir de quinta-feira (9), com retorno do atendimento na segunda-feira (13), em horário normal. Estão incluídos: Paço Municipal; Secretarias Municipais; Procon; e Fundo Social de Solidariedade (Funss).
Saúde
As Unidades Básicas de Saúde (UBSs), as Clínicas da Família, os Ambulatórios, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), a Academia da Saúde, a Farmácia de Alto Custo, o Centro de Convivência, Cultura, Trabalho e Geração de Renda (Ceco) e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) II e Infantojuvenil encerram o expediente na quarta-feira (8) e reabrem na segunda-feira (13). O Caps AD e o Caps 3 permanecem abertos 24 horas, exclusivamente para acolhidos.
As Unidades de Pronto Atendimento (PAs) funcionarão normalmente:
- Unidade da Ponte São João e PA do Retiro: 7h às 19h (portões fecham às 18h);
- UPA Vetor Oeste, PA Central e PA Hortolândia: funcionamento 24 horas;
- Hospital São Vicente de Paulo e Hospital Universitário (HU): seguem com atendimento normal durante o feriado.
Vacinação
No sábado (11), será realizado um dia especial de multivacinação, das 10h às 18h, no Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping Jundiaí, Piso G3.
Transporte público
O transporte coletivo urbano terá operação especial durante o período:
- Quinta-feira (9): horários de domingos e feriados. A linha 577 (Paço Municipal Terminal Hortolândia) terá horários especiais;
- Sexta-feira (10): horários de dias úteis;
- Sábado (11): horários de sábado;
- Domingo (12): horários de domingos e feriados.
A relação completa das linhas com horários estará disponível no site do SITU Jundiaí e também por meio de informes nos terminais.
Assistência e Desenvolvimento Social
Os seis Centros de Referência de Assistência Social (Cras), os dois Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e o Centro Pop funcionarão normalmente até quarta-feira (8), retomando o atendimento na segunda-feira (13).
Durante o período, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) darão continuidade às ações de busca ativa e da Operação Noites Frias, com atendimento 24h por dia pelo telefone (11) 98531-0146.
Feiras e varejões
Não haverá varejão noturno na Argos e no Parque do Cerrado. As demais feiras livres e varejões noturnos seguem com programação normal. Locais e horários podem ser consultados no site da Secretaria de Agronegócio e Abastecimento.
Educação
O setor administrativo da Secretaria Municipal de Educação estará fechado a partir de quinta-feira (9), retomando o atendimento na segunda-feira (13). As unidades escolares também não terão aulas no período e entram de férias a partir de segunda-feira (13), com retorno previsto para 27 de julho.
Cultura
Na quarta-feira (8), excepcionalmente, a Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot estará fechada. Os demais equipamentos culturais funcionarão normalmente. Na quinta-feira (9) e na sexta-feira (10), todos os espaços culturais estarão fechados, com exceção do Teatro Polytheama.
Na quinta-feira (9), às 20h30, o teatro recebe o espetáculo musical ‘Beatles 4Ever’. Já na sexta-feira (10), às 19h, será realizado o ‘Festival de Gala 2026’, da Atitude em Dança.
No sábado (11), o Espaço Expressa promove a 3ª edição do ‘Expressa Cultura e Arte’, em celebração ao mês do Rock, das 13h às 17h. O Teatro Polytheama apresenta o espetáculo ‘Gala La Bella Arte 2026’, às 15h, enquanto o Centro das Artes recebe, às 19h, o espetáculo de dança ‘Do Som ao Movimento’. A Biblioteca Municipal, a Fábrica das Infâncias Japy, o Museu Ferroviário, o Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão e a Pinacoteca Diógenes Duarte Paes também terão programação e visitação.
No domingo (12), o Teatro Polytheama recebe o músico Renato Teixeira, às 19h, no espetáculo ‘Starlight Convida’. O Centro das Artes apresenta o musical infantil ‘Os Saltimbancos’, às 15h. A Fábrica das Infâncias Japy terá contações de histórias e oficina de xadrez. O Espaço Expressa, o Museu Ferroviário e o Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão estarão abertos para visitação.
A Pinacoteca Diógenes Duarte Paes e a Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot permanecem fechadas, conforme o horário habitual. O CEU das Artes e o Centro Cultural Américo Mendes não terão programação durante o período.
Parques municipais
Os parques municipais funcionarão normalmente durante o feriado, respeitando os horários habituais de cada unidade. A exceção é o Parque Corrupira, que permanecerá fechado nos dias 9 e 10 de julho.
O Parque da Cidade estará aberto das 6h30 às 18h, com entrada permitida até as 17h. O Mundo das Crianças funcionará diariamente, das 7h às 17h, com entrada até as 16h.
Centros Esportivos
Entre quinta-feira (9) e domingo (12), os Centros Esportivos funcionarão, em geral, das 8h às 18h.
As exceções são:
- CECE Nicolino de Luca (Bolão): dias 9, 11 e 12, das 6h às 18h; dia 10, das 6h às 20h;
- CECE Sororoca: dias 9, 11 e 12, das 6h às 18h; dia 10, das 8h às 20h.
Espaço Jundiaí Empreendedora
O Espaço Jundiaí Empreendedora, no Maxi Shopping, onde também funcionam o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Banco do Povo e Sebrae Aqui, estará fechado na quinta (9), sexta (10) e no domingo (12), abrindo excepcionalmente no sábado (11), das 10h às 18h para a ação especial de multivacinação. O espaço retoma o atendimento ao público a partir das 8h da segunda-feira (13).
Dae Jundiaí
A sede administrativa da Dae e os Postos de Atendimento da Vila Hortolândia, Ponte São João, Centro, Vila Arens e Eloyz Chaves não terão expediente na quinta (9) e na sexta (10). A unidade da empresa no Poupatempo funcionará normalmente na sexta-feira (10), das 9h às 16h30, e no sábado (11), das 9h às 12h30. A Central de Relacionamento da Dae atende 24h pelo telefone 0800 0133 155.
Coleta de lixo
Não haverá interrupção nos serviços de coleta orgânica, seletiva (reciclável) e Cata-Treco, que seguem conforme cronograma regular.
Guarda Municipal
A Guarda Municipal de Jundiaí mantêm atendimento 24h, durante todo o período do feriado, por meio do telefone 153.
Defesa Civil
A Defesa Civil também funcional normalmente durante o feriado. Em caso de emergência, o telefone do órgão é o 199 ou (11)4589-0199.
Serviço Funerário
Os cemitérios municipais Nossa Senhora do Montenegro e Nossa Senhora do Desterro permanecem abertos normalmente, das 7h às 17h, para visitas e sepultamentos. O Velório Municipal Adamastor Fernandes mantém atendimento 24 horas por dia.