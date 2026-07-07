O feriado prolongado em São Paulo será de mudanças no clima em todo o Estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil de SP, a quinta-feira (9) será de baixa umidade e a partir de sábado (11) a aproximação de uma frente fria começa a mudar o cenário, com aumento de nebulosidade, previsão de chuva fraca e isolada em parte do território paulista e redução das temperaturas.
Previsão para Jundiaí
Entre quinta e sexta-feira (10), a atuação de uma massa de ar seco deverá deixar o tempo estável na maior parte do Estado. Em Jundiaí, a umidade relativa do ar deve oscilar entre 30% e 40%, podendo registrar baixas ainda maiores em algumas regiões do município.
A partir do fim de semana, a chegada lenta da frente fria vai alterar as condições do tempo. A tendência é que o aumento da nebulosidade favoreça pancadas isoladas de chuva em algumas regiões da cidade, sem acumulados significativos.
No domingo e nos dias seguintes, a frente fria continuará atuando em Jundiaí fazendo as manhãs e as noites ficarem ainda mais frias, com formação de neblina e nevoeiros nas primeiras horas da manhã, aumentando a sensação de frio.
Cuidados com a saúde
A baixa umidade exige ainda mais atenção da população com cuidados básicos que preservam a saúde:
- Ingerir água para manter-se hidratado;
- Fazer atividades físicas ao ar livre em horários mais agradáveis;
- Não se expor ao sol para evitar desidratação;
- Manter ambientes umidificados;
- Pessoas com doenças respiratórias devem redobrar os cuidados com hidratação.
Cuidados em viagens
As viagens durante as férias escolares são comuns nesta época do ano e o cuidado deve ser redobrado:
- Checar a previsão do tempo antes de pegar estrada;
- Redobrar a atenção em trechos com formação de nevoeiro, mantendo distância e usando faróis baixos com redução de visibilidade;
- Checar as condições do veículo antes de viajar;
- Levar sempre uma garrafa d’água no veículo e manter a hidratação, acompanhada de frutas e alimentos leves.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.