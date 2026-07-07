O feriado prolongado em São Paulo será de mudanças no clima em todo o Estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil de SP, a quinta-feira (9) será de baixa umidade e a partir de sábado (11) a aproximação de uma frente fria começa a mudar o cenário, com aumento de nebulosidade, previsão de chuva fraca e isolada em parte do território paulista e redução das temperaturas.

Previsão para Jundiaí

Entre quinta e sexta-feira (10), a atuação de uma massa de ar seco deverá deixar o tempo estável na maior parte do Estado. Em Jundiaí, a umidade relativa do ar deve oscilar entre 30% e 40%, podendo registrar baixas ainda maiores em algumas regiões do município.

A partir do fim de semana, a chegada lenta da frente fria vai alterar as condições do tempo. A tendência é que o aumento da nebulosidade favoreça pancadas isoladas de chuva em algumas regiões da cidade, sem acumulados significativos.