A pré-candidata a deputada estadual, Renata Sene (Republicanos), recebeu o título de Cidadã Mairiporanense durante sessão solene realizada em Mairiporã . A homenagem reconhece a contribuição da gestora pública para o desenvolvimento da região e sua atuação na vida pública.

Em publicação nas redes sociais, Renata afirmou ter recebido a honraria com emoção e destacou sua relação com a cidade. “Mairiporã sempre me acolheu com carinho. Aqui construí amizades, conheci histórias inspiradoras e encontrei pessoas que acreditam na força do trabalho e do diálogo”, escreveu.

Ex-prefeita de Francisco Morato por dois mandatos consecutivos e presidente da Fundação Republicana Brasileira (FRP), a préoia candidata defende a reorganização das cidades a partir da escuta regional, com iniciativas voltadas à formação cidadã, ao desenvolvimento e à participação popular, em alinhamento com a Agenda 2030 da ONU, cujo objetivo central é erradicar a pobreza, proteger o planeta e assegurar a prosperidade para todos até 2030, com foco nas dimensões social, ambiental e econômica.