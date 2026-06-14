Jundiaí é o município com uma das maiores representações no curso internacional de enoturismo promovido pelo Consórcio Intermunicipal do Circuito das Frutas em parceria com a Universidade de La Rioja, da Espanha. Ao todo, 16 representantes da cidade participam da capacitação, que teve a primeira atividade presencial realizada nesta semana, em Itupeva. O programa é voltado à qualificação dos serviços ligados ao turismo do vinho e ao fortalecimento da atividade na região.

A formação reúne empreendedores, produtores rurais e gestores públicos dos municípios integrantes do Circuito das Frutas. O conteúdo aborda temas relacionados à gestão de empreendimentos, desenvolvimento de experiências turísticas, comunicação, marketing, sustentabilidade e valorização dos territórios produtores de vinho. A iniciativa integra o Projeto de Avaliação da Qualidade de Vinhos do Circuito das Frutas.

Entre os representantes de Jundiaí estão profissionais de vinícolas, adegas e empreendimentos gastronômicos do município, além de integrantes do Grupo de Trabalho de Enoturismo e da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo. A proposta é aprimorar o atendimento aos visitantes e ampliar a competitividade dos empreendimentos ligados ao setor.