14 de junho de 2026
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CIRCUITO DAS FRUTAS

Jundiaí participa de curso internacional de enoturismo

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Prefeitura de Jundiaí
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Circuito das Frutas
Ao todo, 16 representantes da cidade participam da capacitação, que teve a primeira atividade presencial realizada nesta semana, em Itupeva
Ao todo, 16 representantes da cidade participam da capacitação, que teve a primeira atividade presencial realizada nesta semana, em Itupeva

Jundiaí é o município com uma das maiores representações no curso internacional de enoturismo promovido pelo Consórcio Intermunicipal do Circuito das Frutas em parceria com a Universidade de La Rioja, da Espanha. Ao todo, 16 representantes da cidade participam da capacitação, que teve a primeira atividade presencial realizada nesta semana, em Itupeva. O programa é voltado à qualificação dos serviços ligados ao turismo do vinho e ao fortalecimento da atividade na região.

A formação reúne empreendedores, produtores rurais e gestores públicos dos municípios integrantes do Circuito das Frutas. O conteúdo aborda temas relacionados à gestão de empreendimentos, desenvolvimento de experiências turísticas, comunicação, marketing, sustentabilidade e valorização dos territórios produtores de vinho. A iniciativa integra o Projeto de Avaliação da Qualidade de Vinhos do Circuito das Frutas.

Entre os representantes de Jundiaí estão profissionais de vinícolas, adegas e empreendimentos gastronômicos do município, além de integrantes do Grupo de Trabalho de Enoturismo e da Secretaria de Agronegócio, Abastecimento e Turismo. A proposta é aprimorar o atendimento aos visitantes e ampliar a competitividade dos empreendimentos ligados ao setor.

Segundo a secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, a participação de profissionais da cidade reflete o crescimento da atividade turística ligada à produção de vinhos. “Jundiaí construiu ao longo dos anos uma posição de destaque no turismo rural e no enoturismo, tornando-se referência no Estado de São Paulo e no Brasil. A participação dos nossos empreendedores e técnicos em uma capacitação internacional como essa representa uma oportunidade valiosa de troca de conhecimento, inovação e qualificação”, afirmou.

O encontro em Itupeva marcou o início das atividades presenciais do curso, que seguirá nos próximos meses. Paralelamente, o Circuito das Frutas realizou em Atibaia uma reunião do Conselho de Prefeitos dos dez municípios consorciados, com discussão de estratégias voltadas ao desenvolvimento regional, fortalecimento do turismo e promoção integrada dos atrativos da região.

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