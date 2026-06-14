Uma mobilização organizada por fãs do grupo sul-coreano BTS promoveu neste sábado (13) a quarta edição da campanha Blood To Save, voltada ao incentivo à doação de sangue em diversas regiões do país. A iniciativa é realizada pela organização Army Help The Planet e conta com apoio do Ministério da Saúde. A ação marca o aniversário do BTS, celebrado em 13 de junho, e o Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho.

A principal atividade ocorre no Posto Clínicas da Fundação Pró-Sangue, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), na capital paulista. Além de São Paulo, fãs organizam ações em estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Amazonas e Santa Catarina, com o objetivo de estimular tanto doadores frequentes quanto pessoas que nunca participaram desse tipo de campanha.

Segundo a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, a parceria contribui para ampliar o alcance das campanhas de conscientização. “Ficamos muito felizes em apoiar uma iniciativa que mobiliza tantas pessoas em torno da doação de sangue. Parcerias como essa nos ajudam a levar informações de saúde para novos públicos e a reforçar a importância de um gesto simples que pode salvar vidas”, afirmou.