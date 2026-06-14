Em um cenário marcado pela crescente influência das redes sociais no debate público e pela rápida circulação de informações durante o período eleitoral, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Jundiaí lançou nesta semana a Cartilha das Eleições 2026. O documento reúne orientações para candidatos, partidos, advogados e eleitores sobre as principais regras do pleito, com destaque para propaganda eleitoral, uso das plataformas digitais, financiamento de campanha e combate à desinformação.

Se nas eleições de 2022 o foco estava no combate às fake news, em 2026 uma das principais preocupações da Justiça Eleitoral é o uso de inteligência artificial, deepfakes e a disseminação de conteúdo manipulado nas redes sociais.

Segundo o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Jundiaí, Alceu Éder Massucato, “a Justiça Eleitoral vem adaptando a legislação às novas tecnologias para garantir equilíbrio na disputa e preservar a liberdade de escolha do eleitor”. Entre as principais mudanças estão a obrigatoriedade de identificação de conteúdos eleitorais produzidos ou alterados por inteligência artificial, o endurecimento das regras contra deepfakes e a ampliação da responsabilidade das plataformas digitais na remoção de conteúdos ilícitos. A resolução também estabelece restrições à divulgação e ao impulsionamento de conteúdos sintéticos gerados por inteligência artificial nos dias que antecedem e sucedem a votação.