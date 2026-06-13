A poucos meses do início oficial da campanha eleitoral de 2026, vereadores pré-candidatos ao parlamento estadual e federal investem em publicidade digital como estratégia para fortalecer a presença junto ao eleitorado. Dados da Biblioteca de Anúncios da Meta mostram que pré-candidatos da Câmara de Jundiaí acumulam mais de R$ 550 mil em anúncios sobre temas sociais, eleições e política desde 2020. Apenas nos últimos sete dias, os investimentos somaram R$ 5,8 mil. Especialista aponta que as redes sociais ampliaram o alcance das campanhas e se consolidaram como uma das principais ferramentas de comunicação política.

Levantamento realizado pelo JJ identificou que apenas dois dos pré-candidatos analisados registraram impulsionamento de conteúdo nos últimos sete dias, prática que especialistas associam à consolidação das redes sociais como principal ferramenta de comunicação e construção de imagem no cenário eleitoral contemporâneo.

Segundo Hajj Mangolin, especialista em comunicação para campanhas políticas e no uso de inteligência artificial aplicada à análise de dados, “as redes sociais democratizaram o acesso às campanhas, possibilitando que candidaturas de diferentes portes alcancem públicos muito maiores do que seria possível por meio de ferramentas tradicionais, como panfletagem, rádio e televisão”.