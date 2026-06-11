Nesta manhã de quinta-feira, 11 de junho, a Administração do Maxi Shopping Jundiaí emitiu um comunicado informando sobre o falecimento do acionista Luiz Antonio Latorre, que ocorreu ontem (10).
O velório será realizado nesta quinta-feira, no Velório Municipal Adamastor Fernandes, a partir das 12h. O sepultamento acontecerá às 17h, no Cemitério Nossa Senhora do Desterro.
Na nota de falecimento, a administração do shopping fala que Luiz Antonio "ao longo de sua trajetória, contribuiu de forma significativa para o crescimento e fortalecimento" da empresa.
Também manifesta os "mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar esta irreparável perda".
Com participações em várias empresas do país, Luiz Antonio Latorre herdou o tino de negócios do pai, o também empresário e ex-prefeito de Jundiaí, Luís Latorre. Deixa a esposa, Elisabete Loboda Latorre, e filhos.