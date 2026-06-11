12 de junho de 2026
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EM JUNDIAÍ

Engavetamento provoca 9 km de congestionamento na Bandeirantes

Por Da redação | Artesp
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação / Artesp
Três veículos se envolveram no acidente e uma pessoa ficou levemente ferida
Três veículos se envolveram no acidente e uma pessoa ficou levemente ferida

Um engavetamento registrado na noite desta quinta-feira (11) no Km 48 da rodovia dos Bandeirantes, região do Distrito Industrial de Jundiaí, provoca nove quilômetros de congestionamento no sentido capital/interior. Três veículos se envolveram no acidente e uma pessoa ficou levemente ferida.

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), ainda não divulgou dados sobre a dinâmica do engavetamento e nem do socorro à vítima.

O trânsito flui lentamente no local e não há previsão para liberação total das pistas.

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