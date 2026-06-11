12 de junho de 2026
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RECOMENDAÇÃO DO MP

Prefeito Martinelli suspende novos empreendimentos em Jundiaí

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Durante esse período, a Administração Municipal abrirá diálogo com a construção civil para crescimento organizado 
Durante esse período, a Administração Municipal abrirá diálogo com a construção civil para crescimento organizado 

A Prefeitura de Jundiaí publicou na Imprensa Oficial do Município desta quinta-feira (11) o decreto Nº 36.360 que suspende, pelo prazo de 180 dias, a aprovação de novos empreendimentos imobiliários no município, em atendimento à recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo.

A medida busca garantir que o crescimento de Jundiaí ocorra de forma planejada e sustentável, por meio de uma avaliação técnica da capacidade da infraestrutura urbana, considerando áreas como mobilidade, saneamento, equipamentos públicos e demais impactos da expansão da cidade.

“Essa decisão não representa uma interrupção do desenvolvimento econômico do município. Pelo contrário, trata-se de uma medida de responsabilidade e planejamento, que visa assegurar que o crescimento continue acontecendo de forma organizada, com segurança jurídica, infraestrutura adequada e qualidade de vida para a população”, relatou o prefeito Gustavo Martinelli.

Durante os 180 dias, a Administração Municipal abrirá diálogo com representantes do setor da construção civil, empreendedores, entidades técnicas e demais segmentos envolvidos, buscando construir soluções conjuntas que garantam um desenvolvimento equilibrado e sustentável para Jundiaí.

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