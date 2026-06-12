A arte imita a vida ou seria o inverso? Um casal em Jundiaí mostra que a música "Exagerado", do eterno Cazuza, não exagera de fato ao falar que o destino de um casal pode ser traçado na maternidade. Silvia Cristina Pereira Perez e Rodrigo Perez se conheceram muito antes de terem consciência sobre o outro. O mundo deu voltas, os dois seguiram caminhos distintos, mas o encontro foi inevitável.

Neste Dia dos Namorados, Silvia conta sobre essa história de eternos namorados. "Tínhamos por volta de 20 anos, estávamos no terceiro ano da graduação. Eu fazia faculdade aqui em Jundiaí e ele em Campinas. E nos encontramos no Café Tequila. Coincidentemente, por causa do aniversário de um amigo meu, mas ele não estava na festa, estava no bar. E a partir daquele dia, a gente começou a namorar, mas não frequentamos a casa um do outro. Por prudência, a gente esperou por volta de seis meses para apresentar a família."

A partir daí, as coincidências começaram e o casal percebeu que já se conhecia há muito tempo, só não sabia. "Certo dia, ele perguntou para mim o que meu pai fazia. Meu pai faleceu há muito tempo, eu tinha por volta de dez meses quando meu pai faleceu. Eu comentei que ele era desenhista publicitário, ele fazia rótulos para bebidas, alimentos, refrigerantes. E o Rodrigo comentou que o avô dele tinha uma litografia aqui em Jundiaí, que fazia também esse trabalho, mas de uma outra forma, com a impressão. Nem imaginávamos que tinha alguma ligação entre eles."