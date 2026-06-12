A arte imita a vida ou seria o inverso? Um casal em Jundiaí mostra que a música "Exagerado", do eterno Cazuza, não exagera de fato ao falar que o destino de um casal pode ser traçado na maternidade. Silvia Cristina Pereira Perez e Rodrigo Perez se conheceram muito antes de terem consciência sobre o outro. O mundo deu voltas, os dois seguiram caminhos distintos, mas o encontro foi inevitável.
Neste Dia dos Namorados, Silvia conta sobre essa história de eternos namorados. "Tínhamos por volta de 20 anos, estávamos no terceiro ano da graduação. Eu fazia faculdade aqui em Jundiaí e ele em Campinas. E nos encontramos no Café Tequila. Coincidentemente, por causa do aniversário de um amigo meu, mas ele não estava na festa, estava no bar. E a partir daquele dia, a gente começou a namorar, mas não frequentamos a casa um do outro. Por prudência, a gente esperou por volta de seis meses para apresentar a família."
A partir daí, as coincidências começaram e o casal percebeu que já se conhecia há muito tempo, só não sabia. "Certo dia, ele perguntou para mim o que meu pai fazia. Meu pai faleceu há muito tempo, eu tinha por volta de dez meses quando meu pai faleceu. Eu comentei que ele era desenhista publicitário, ele fazia rótulos para bebidas, alimentos, refrigerantes. E o Rodrigo comentou que o avô dele tinha uma litografia aqui em Jundiaí, que fazia também esse trabalho, mas de uma outra forma, com a impressão. Nem imaginávamos que tinha alguma ligação entre eles."
"Certo dia, já após uns cinco a seis meses de namoro, ele perguntou ao avô dele, que hoje é falecido, quem era Adilson Pereira, que era o nome do meu pai. Os olhos do avô dele se encheram de lágrimas e ele perguntou como o Rodrigo conhecia o Adilson, porque ele já havia falecido há mais de 20 anos e que há muito tempo não ouvia esse nome. O Rodrigo falou que havia conhecido a filha do Adilson. Então, o avô dele falou 'a Silvinha, irmã do Adilsinho?', com muita familiaridade. O avô contou que o meu pai trabalhava com ele nessa litografia, era ele quem criava os desenhos", lembra.
Mas não para por aí a coincidência. A música mencionada no início do texto realmente faz sentido no contexto deste casal. "Quando nós conhecemos as famílias, eu fui até a casa dele e os pais dele ficaram muito emocionados, os avós, quando me viram, e contaram histórias. Nossos pais eram amigos, então tinha o jogo de panelas que os pais dele ganharam dos meus pais quando se casaram. Eu sou dois meses mais velha que ele e, quando eu nasci, a mãe, grávida dele, foi me visitar no hospital. E quando ele nasceu, eu fui visitá-lo no hospital com os meus pais."
Após a morte precoce do pai de Silvia, a mãe dela e os pais de Rodrigo acabaram perdendo o contato. "Quando ele foi à minha casa também, foi uma emoção para a minha família. Meu irmão era muito amigo do tio mais novo do Rodrigo, porque aos finais de semana, quando o meu pai era vivo, ele ia para a minha casa brincar com meu irmão. Eram famílias muito próximas", conta.
Sobre a coincidência, Silvia acha curioso o fato dos destinos terem se cruzado até mais de uma vez. "Interessante que a gente chegou a estudar junto no ensino médio, não na mesma turma, mas na mesma época. A gente estudava no Etevav, então eu o via lá, mas a gente não tinha amizade, não teve nenhum tipo de iniciativa de namoro, nada disso. E foi acontecer depois. E, mesmo depois de começar a namorar, a gente ainda passou um bom tempo sem saber."
O cupido que cuidou da Silvia e do Rodrigo agora descansa. São 29 anos juntos, oito de namoro e 21 de casados. Dois filhos: Ana Raquel, de 19 anos, e Miguel, de 13 anos.