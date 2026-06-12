Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado de professores que desejam atuar na educação técnica profissional da rede pública estadual. O comunicado foi feito pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). A iniciativa, organizada pela FGV Conhecimento, visa criar um cadastro de reserva de professores para o ano letivo de 2027.
Os candidatos podem se inscrever em até dois eixos. A taxa de inscrição é de R$ 60,00 para cada um deles. As inscrições devem ser realizadas no site da banca organizadora até as 16h da próxima sexta-feira (19)
O processo seletivo para a educação técnica profissional está dividido em seis eixos: Gestão e Negócios; Saúde e Meio Ambiente; Turismo, Hospitalidade e Lazer; Informação e Comunicação; Recursos Naturais; e Controle e Processos Industriais.
Serão quatro etapas: prova objetiva, contendo 30 questões de múltipla escolha; prova discursiva, com uma questão dissertativa a ser respondida em até 20 linhas, sendo ambas de caráter eliminatório e aplicadas no mesmo dia; prova prática, que consistirá na gravação de uma videoaula pelo próprio candidato, com duração de 5 a 7 minutos, cujos critérios de correção serão clareza da explicação, uso de exemplos e antecipação de dúvidas dos alunos; e avaliação de títulos, que considerará a formação acadêmica complementar e a experiência profissional na área, sendo as duas últimas etapas de caráter exclusivamente classificatório.
O edital completo e o link para a página de inscrição podem ser acessados na página dedicada ao processo seletivo da educação técnica (CLICA AQUI). Na página é possível checar também as informações detalhadas sobre todo o processo.