12 de junho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
49º BATALHÃO

PM apreende drogas em reduto de traficantes em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O material apreendido foi encaminhado ao Plantão Policial
O material apreendido foi encaminhado ao Plantão Policial

Mais de 200 porções de maconha, lança-perfume, cocaína e crack foram apreendidas por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão durante uma incursão em uma área de mata utilizada como reduto por traficantes no bairro Vista Alegre, em Jundiaí, na noite desta quinta-feira (11).

A ação foi desencadeada após uma denúncia de tráfico de drogas recebida pelo telefone 190. Com a chegada dos PMs, os criminosos fugiram para o interior da mata, abandonando duas sacolas contendo entorpecentes.

Foram apreendidas 151 porções de maconha, 30 frascos de lança-perfume, 27 pinos de cocaína e 10 pedras de crack.

O material apreendido foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada.

Ninguém foi preso. O caso será investigado pela Polícia Civil, que buscará identificar os responsáveis pelos entorpecentes.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários