Mais de 200 porções de maconha, lança-perfume, cocaína e crack foram apreendidas por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão durante uma incursão em uma área de mata utilizada como reduto por traficantes no bairro Vista Alegre, em Jundiaí, na noite desta quinta-feira (11).

A ação foi desencadeada após uma denúncia de tráfico de drogas recebida pelo telefone 190. Com a chegada dos PMs, os criminosos fugiram para o interior da mata, abandonando duas sacolas contendo entorpecentes.

Foram apreendidas 151 porções de maconha, 30 frascos de lança-perfume, 27 pinos de cocaína e 10 pedras de crack.