Policiais militares de Força Tática dos 11º e 49º Batalhões, ambos de Jundiaí, capturaram três homens procurados pela Justiça durante apoio à Operação Órion 2, realizada nesta quinta-feira (11), nas cidades de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira, Jaguariúna e Pedreira. Ao todo, a operação resultou na captura de cinco foragidos.

De acordo com a PM, equipes do 11º Batalhão prenderam dois procurados, sendo um deles por homicídio. Já os policiais do 49º Batalhão localizaram e capturaram um homem procurado pelos crimes de lesão corporal e violação de domicílio.

A Operação Órion 2 mobilizou 111 policiais militares e teve como objetivo o combate à criminalidade e o cumprimento de mandados judiciais na região.