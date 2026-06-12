O Canadá inicia nesta sexta-feira (12) sua campanha na Copa do Mundo de 2026 diante da Bósnia e Herzegovina, em Toronto. A partida, válida pela primeira rodada do Grupo B, marca a estreia da seleção anfitriã no torneio e será disputada no BMO Field, com expectativa de casa cheia. A partida será às 16h00

Os canadenses chegam embalados pelo crescimento recente do futebol no país e tentam conquistar a primeira vitória de sua história em Copas do Mundo. Em duas participações anteriores, em 1986 e 2022, a seleção acumulou seis derrotas e ainda busca avançar pela primeira vez à fase eliminatória.

A equipe comandada por Jesse Marsch terá como principal referência ofensiva o atacante Jonathan David. O Canadá, no entanto, não poderá contar com o capitão Alphonso Davies, que segue em recuperação de lesão e está fora da estreia.