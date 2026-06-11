A Copa do Mundo de Futebol traz consigo um momento de comemoração e união, que são adorados por muitos brasileiros. E, para marcar um golaço contra a fome, durante o período da competição, o Programa Bom Prato servirá refeições inspiradas em países que disputam o troféu mais visado do futebol. Os cardápios especiais serão servidos a partir desta sexta-feira (12), em todas as unidades do programa.
Para deixar esse clima de Copa do Mundo ainda mais especial, toda sexta-feira, nos meses de junho e julho, as unidades se dividirão em dois grupos e cada um servirá um cardápio especial inspirado em um país diferente, entre Brasil, Marrocos, África do Sul, México, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Argentina, Portugal, Uruguai e França.
Em Jundiaí, serão servidas opções típicas do Brasil (12/6), da África do Sul (19/6), da Alemanha (26/6), dos Estados Unidos (3/7), de Portugal (10/7) e da França (17/7).
Entre as delícias que serão servidas até 17 de julho, estão baião de dois, rabada com agrião e vaca atolada (Brasil); tagine marroquino de frango e chicken curry (Marrocos); frango mexicano com pimentões (México); goulash suíno (Alemanha); cozido madrileno (Espanha); almôndegas com molho chimichurri (Argentina); lombo desfiado com barbecue (Estados Unidos); bacalhau a Brás (Portugal); fraldinha com chimichurri uruguaio (Uruguai); boeuf bourguignon (França). Todos os pratos são elaborados para oferecer refeições balanceadas e saborosas à população paulista.
Além disso, os restaurantes populares também serão enfeitados com decorações temáticas e contarão com informações culturais dos países representados no dia.
“De forma criativa, o Programa Bom Prato junta cultura e alimentação, oferecendo aos frequentadores um momento de acolhimento durante a Copa do Mundo. Além de garantir refeições de qualidade, também valorizamos a diversidade gastronômica dos países participantes e reforçamos o compromisso do programa no combate à insegurança alimentar no estado de São Paulo”, afirma Andrezza Rosalém, secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.
Avanço na segurança alimentar
Atualmente, o programa conta com 71 unidades fixas, quatro refeitórios e 48 caminhões que atendem a 53 pontos de atendimento do Bom Prato Móvel, totalizando 128 localidades em 42 municípios. Somente nesta gestão, foram entregues 26 novas unidades, sendo 22 caminhões do BPM e quatro refeitórios.
A alimentação oferecida no Bom Prato é subsidiada pelo Governo do Estado de São Paulo, aumentando a oferta de comida acessível e nutritiva à comunidade. As refeições são balanceadas e oferecem, além do arroz e do feijão, uma guarnição, uma proteína e uma fruta, ao preço simbólico de R$ 1.
Em alguns pontos de atendimento também são servidos o jantar (ao mesmo preço do almoço), e o café da manhã, oferecido por R$ 0,50. Os pontos de atendimento podem ser consultados na página do programa, no link https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/sec_desenvolv_social/programas%20estaduais/bom%20prato.