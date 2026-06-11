A Copa do Mundo de Futebol traz consigo um momento de comemoração e união, que são adorados por muitos brasileiros. E, para marcar um golaço contra a fome, durante o período da competição, o Programa Bom Prato servirá refeições inspiradas em países que disputam o troféu mais visado do futebol. Os cardápios especiais serão servidos a partir desta sexta-feira (12), em todas as unidades do programa.

Para deixar esse clima de Copa do Mundo ainda mais especial, toda sexta-feira, nos meses de junho e julho, as unidades se dividirão em dois grupos e cada um servirá um cardápio especial inspirado em um país diferente, entre Brasil, Marrocos, África do Sul, México, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Argentina, Portugal, Uruguai e França.

Em Jundiaí, serão servidas opções típicas do Brasil (12/6), da África do Sul (19/6), da Alemanha (26/6), dos Estados Unidos (3/7), de Portugal (10/7) e da França (17/7).