A Rumore, banda de rock autoral de Jundiaí, foi selecionada para participar do Concurso de Bandas João Rock 2026, um dos maiores festivais de música do país.

Formada na garagem de casa quando os integrantes tinham apenas 12 anos, a banda constrói sua trajetória com músicas sobre relações intensas, descobertas e mudanças, um trabalho profissional desenvolvido ao lado do Midas Music e do produtor Rick Bonadio.

O processo de participação no concurso teve início em maio, com o período de inscrição das bandas. Na etapa atual, que começou 26 de maio e permanece até segunda (15), as bandas dependem da votação popular para avançar na competição e conquistar a oportunidade de se apresentar no festival.