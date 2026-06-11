11 de junho de 2026
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PROMESSA NACIONAL

Banda jundiaiense participa de concurso do João Rock

Por Giulianna Mazzali |
| Tempo de leitura: 1 min
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RUMORE
Com apenas 20 anos, os rapazes são promessa do rock nacional
Com apenas 20 anos, os rapazes são promessa do rock nacional

A Rumore, banda de rock autoral de Jundiaí, foi selecionada para participar do Concurso de Bandas João Rock 2026, um dos maiores festivais de música do país. 

Formada na garagem de casa quando os integrantes tinham apenas 12 anos, a banda  constrói sua trajetória com músicas sobre relações intensas, descobertas e mudanças, um trabalho profissional desenvolvido ao lado do Midas Music e do produtor Rick Bonadio.

O processo de participação no concurso teve início em maio, com o período de inscrição das bandas. Na etapa atual, que começou 26 de maio e permanece até segunda (15), as bandas dependem da votação popular para avançar na competição e conquistar a oportunidade de se apresentar no festival.

Para votar, basta acessar o link https://concurso.joaorock.com.br/banda/rumore. O anúncio das três bandas finalistas ocorre no dia 17 e o evento final, junto ao anúncio da banda vencedora, será dia 18.

Para Pedro, Lucas e Gian, promessas do rock nacional com apenas 20 anos, o concurso é uma oportunidade não apenas para a banda, mas também para representar Jundiaí em um dos principais festivais do país.

Além de diversos shows realizados no interior e na capital de São Paulo, a RUMORE venceu o Grand Prix Autoral Brasil 2023.

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