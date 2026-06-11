A Prefeitura de Itupeva dará início, a partir do dia 15 de junho, ao Cadastro Municipal Habitacional, uma importante ferramenta para o planejamento e fortalecimento das políticas públicas de habitação no município. A iniciativa integra o programa “Casa Pra Você” e tem como objetivo organizar a demanda habitacional local, subsidiar projetos futuros e ampliar as oportunidades de acesso à moradia para as famílias itupevenses.

O cadastro será a principal base de dados utilizada pelo município para identificar o perfil da população que necessita de atendimento habitacional, permitindo maior eficiência na elaboração e execução de programas municipais, estaduais e federais voltados ao setor.

É com a implantação do Cadastro Municipal Habitacional, que Itupeva acompanha o desenvolvimento de três importantes programas habitacionais que, juntos, poderão viabilizar aproximadamente 400 novas moradias populares no município. A prefeitura destaca que a realização do cadastro não garante atendimento imediato ou contemplação em programas habitacionais.

Quem pode realizar o cadastro?