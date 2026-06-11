Barricadas instaladas por traficantes em um ponto de venda de drogas no bairro Vista Alegre, em Jundiaí, continuam dificultando a atuação das forças de segurança. Apesar das frequentes remoções realizadas por órgãos públicos, equipes policiais e afins, as estruturas são rapidamente reconstruídas pelos criminosos, permitindo a continuidade das atividades ilícitas no local.
De acordo com informações apuradas pela reportagem, uma das barricadas foi removida há cerca de duas semanas. No entanto, ainda no mesmo dia, os traficantes voltaram a instalar a barreira, restabelecendo o bloqueio de acesso à área.
O problema não é recente e se repete há anos em diferentes pontos da cidade. No Vista Alegre, a estrutura montada pelos criminosos tem servido como uma espécie de sistema de proteção, dificultando a entrada rápida de viaturas e favorecendo a fuga dos traficantes.
Nesta semana, uma equipe da Divisão de Operações com Cães da Guarda Municipal conseguiu apreender uma grande quantidade de drogas no local. Entretanto, o tempo necessário para remover parte da barricada permitiu que os traficantes escapassem antes da chegada dos agentes à área de mata onde os entorpecentes estavam escondidos.
RELEMBRE
Na tarde de terça-feira (9), os guardas municipais Madeira, M. Silva e Guerrazzi realizavam patrulhamento com os cães farejadores Sírius e Maya quando avistaram um suspeito em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas, em uma área utilizada por usuários de entorpecentes.
Ao notar a aproximação das equipes, o homem correu em direção à mata e não foi localizado. Durante as buscas, os guardas encontraram diversos barracos improvisados ocupados por dependentes químicos.
Com o auxílio dos cães farejadores, foram localizadas sacolas contendo mais de 2 quilos de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidas mais de 700 porções de drogas, entre crack, cocaína, maconha, K2 e lança-perfume, todas embaladas e prontas para a comercialização.
O material foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.