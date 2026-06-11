

Barricadas instaladas por traficantes em um ponto de venda de drogas no bairro Vista Alegre, em Jundiaí, continuam dificultando a atuação das forças de segurança. Apesar das frequentes remoções realizadas por órgãos públicos, equipes policiais e afins, as estruturas são rapidamente reconstruídas pelos criminosos, permitindo a continuidade das atividades ilícitas no local.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, uma das barricadas foi removida há cerca de duas semanas. No entanto, ainda no mesmo dia, os traficantes voltaram a instalar a barreira, restabelecendo o bloqueio de acesso à área.

O problema não é recente e se repete há anos em diferentes pontos da cidade. No Vista Alegre, a estrutura montada pelos criminosos tem servido como uma espécie de sistema de proteção, dificultando a entrada rápida de viaturas e favorecendo a fuga dos traficantes.