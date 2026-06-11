Policiais militares de Força Tática que faziam educação física na região do bairro Santa Clara, em Jundiaí, na tarde desta quarta-feira (10), interromperam a atividade para prenderem um homem procurado pela Justiça por receptação.

Os agentes faziam educação física quando receberam informações de que um homem com mandado de prisão em aberto estaria escondido em um imóvel do bairro.

Diante da denúncia, os policiais interromperam o treinamento, embarcaram em uma viatura e seguiram para o endereço indicado. No local, localizaram o suspeito no quintal da residência.