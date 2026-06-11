11 de junho de 2026
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PMs param atividade física para prender suspeito em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem foi levado à delegacia, onde permaneceu preso
O homem foi levado à delegacia, onde permaneceu preso

Policiais militares de Força Tática que faziam educação física na região do bairro Santa Clara, em Jundiaí, na tarde desta quarta-feira (10), interromperam a atividade para prenderem um homem procurado pela Justiça por receptação.

Os agentes faziam educação física quando receberam informações de que um homem com mandado de prisão em aberto estaria escondido em um imóvel do bairro.

Diante da denúncia, os policiais interromperam o treinamento, embarcaram em uma viatura e seguiram para o endereço indicado. No local, localizaram o suspeito no quintal da residência.

Após a abordagem, os policiais confirmaram a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de receptação. O homem foi informado sobre sua condição de procurado e não ofereceu resistência.

O homem foi conduzido à delegacia, onde o mandado judicial foi formalmente cumprido e ele permaneceu à disposição da Justiça.

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