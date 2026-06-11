A Comissão Especial do Idoso da Câmara de Jundiaí realiza nesta quinta-feira (11), às 14h, mais uma reunião aberta ao público para discutir violência contra a pessoa idosa, acesso a direitos e mecanismos de proteção social. O encontro integra as ações do Junho Violeta, campanha de conscientização e combate à violência contra idosos. A reunião será realizada no plenário da Câmara e contará com a participação de especialistas e representantes do poder público. Criada neste ano, a comissão tem como objetivo discutir os desafios do envelhecimento da população e a formulação de políticas públicas voltadas à terceira idade.

LDO prevê receita de R$ 914 milhões para Itatiba em 2027

A Câmara Municipal de Itatiba realizou nesta semana (9) audiência pública para apresentação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. A proposta, elaborada pela Prefeitura, estima receita de R$ 914,1 milhões para o próximo ano, valor 9,7% superior ao previsto para 2026. O projeto também estabelece meta de resultado primário de R$ 28,4 milhões e mantém os investimentos mínimos exigidos pela Constituição Federal, com aplicação de pelo menos 15% da receita em ações e serviços públicos de saúde e 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino. A LDO servirá de base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que definirá a distribuição dos recursos municipais em 2027.

Políticas de saúde avançam em Várzea Paulista

Os vereadores de Várzea Paulista aprovaram também nesta terça-feira (9) projetos voltados à saúde, inclusão e planejamento orçamentário do município. Entre as propostas aprovadas está o Projeto de Lei nº 13/2026, que garante vacinação domiciliar e coleta domiciliar de exames laboratoriais para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) atendidas pelo SUS municipal. O plenário também aprovou o Projeto de Lei nº 18/2026, que denomina uma praça pública localizada em frente ao Hospital de Várzea Paulista, além do Projeto de Lei nº 39/2026, votado em regime de urgência, que altera metas e diretrizes do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento municipal de 2026.

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