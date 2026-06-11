Coreia do Sul e República Tcheca fazem nesta quinta-feira (11) o segundo jogo do Grupo A da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Estádio Akron, em Guadalajara, no México, às 23h (horário de Brasília), e completa a rodada de abertura da chave.

O confronto ganha importância por reunir duas seleções que chegam com o objetivo de largar bem na disputa por uma vaga na fase eliminatória. O Grupo A também conta com México e África do Sul, que fazem o jogo de abertura do Mundial.

A Coreia do Sul aposta na experiência de jogadores acostumados a competições internacionais para tentar repetir campanhas consistentes em Copas do Mundo. Já a República Tcheca retorna ao torneio após um longo período de ausência e busca surpreender na primeira fase.