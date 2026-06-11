11 de junho de 2026
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COPA DO MUNDO

Coreia do Sul e Tchéquia estreiam no Grupo A

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/G1
Seleções fecham a primeira rodada da chave nesta quinta-feira (11)
Seleções fecham a primeira rodada da chave nesta quinta-feira (11)

Coreia do Sul e República Tcheca fazem nesta quinta-feira (11) o segundo jogo do Grupo A da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Estádio Akron, em Guadalajara, no México, às 23h (horário de Brasília), e completa a rodada de abertura da chave. 

O confronto ganha importância por reunir duas seleções que chegam com o objetivo de largar bem na disputa por uma vaga na fase eliminatória. O Grupo A também conta com México e África do Sul, que fazem o jogo de abertura do Mundial. 

A Coreia do Sul aposta na experiência de jogadores acostumados a competições internacionais para tentar repetir campanhas consistentes em Copas do Mundo. Já a República Tcheca retorna ao torneio após um longo período de ausência e busca surpreender na primeira fase. 

A expectativa é de equilíbrio entre as equipes em uma chave considerada aberta. Um resultado positivo na estreia pode ser decisivo para as pretensões de classificação das duas seleções ao mata-mata. 

A partida terá transmissão da CazéTV. O vencedor poderá encerrar a primeira rodada na liderança do grupo, dependendo do saldo de gols obtido no duelo. 

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