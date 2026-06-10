11 de junho de 2026
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ITUPEVA

PM Rodoviária recupera caminhão roubado e prende um suspeito

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os policiais encontraram o caminhão com placas já adulteradas
Os policiais encontraram o caminhão com placas já adulteradas

Policiais militares rodoviários recuperaram, nesta desta terça-feira (9), em Itupeva, um caminhão-trator roubado horas antes em um posto de combustíveis às margens da rodovia Fernão Dias. Um homem suspeito de participação no crime foi preso.

Segundo informações apuradas, o motorista do veículo descansava no posto quando foi surpreendido por integrantes de uma quadrilha. A vítima foi rendida e obrigada a dirigir o caminhão por cerca de três horas. Posteriormente, o motorista foi colocado em um automóvel e levado para uma área de mata, onde permaneceu sob o poder dos criminosos enquanto o caminhão era levado pelo grupo.

Após o registro do crime, equipes policiais iniciaram diligências. Policiais militares do 49º Batalhão obtiveram informações de que o caminhão estaria circulando por uma estrada de Itupeva com acesso à Bandeirantes.

As informações foram compartilhadas com a PM Rodoviária, que deslocou equipes para o local indicado. Ao chegarem, os policiais encontraram o caminhão parado, ligado, com placas já adulteradas, mas sem ocupantes.

Próximo ao veículo havia um automóvel com um ocupante, que levantou suspeitas de envolvimento na ação criminosa. O homem foi abordado e detido. De acordo com a polícia, ele possui antecedentes por tráfico de drogas.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí, que dará continuidade às investigações para identificar e localizar os demais envolvidos no roubo.

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