Policiais militares rodoviários recuperaram, nesta desta terça-feira (9), em Itupeva, um caminhão-trator roubado horas antes em um posto de combustíveis às margens da rodovia Fernão Dias. Um homem suspeito de participação no crime foi preso.

Segundo informações apuradas, o motorista do veículo descansava no posto quando foi surpreendido por integrantes de uma quadrilha. A vítima foi rendida e obrigada a dirigir o caminhão por cerca de três horas. Posteriormente, o motorista foi colocado em um automóvel e levado para uma área de mata, onde permaneceu sob o poder dos criminosos enquanto o caminhão era levado pelo grupo.

Após o registro do crime, equipes policiais iniciaram diligências. Policiais militares do 49º Batalhão obtiveram informações de que o caminhão estaria circulando por uma estrada de Itupeva com acesso à Bandeirantes.