A Gi Group, empresa de recrutamento, seleção e trabalho temporário da multinacional italiana Gi Group Holding, e o Mercado Livre estão com 650 vagas temporárias abertas para atuação na operação logística da companhia em Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo. As oportunidades são para o cargo de Representante de Envios I, com contratação temporária de até 180 dias e possibilidade de efetivação.

A remuneração oferecida é de R$ 2.025, além de benefícios como transporte fretado sem desconto em folha, refeição no local, vale-alimentação e programa de bonificação. Os colaboradores também poderão receber bônus de R$ 200 por presença, bônus mensal de R$ 182 e bônus semestral de R$ 356, conforme critérios da operação.

As vagas são voltadas para profissionais com Ensino Fundamental completo, idade mínima de 18 anos e não exigem experiência anterior. A empresa busca candidatos com perfil organizado, boa comunicação e interesse em atuar na área logística.