A Gi Group, empresa de recrutamento, seleção e trabalho temporário da multinacional italiana Gi Group Holding, e o Mercado Livre estão com 650 vagas temporárias abertas para atuação na operação logística da companhia em Cajamar, na Região Metropolitana de São Paulo. As oportunidades são para o cargo de Representante de Envios I, com contratação temporária de até 180 dias e possibilidade de efetivação.
A remuneração oferecida é de R$ 2.025, além de benefícios como transporte fretado sem desconto em folha, refeição no local, vale-alimentação e programa de bonificação. Os colaboradores também poderão receber bônus de R$ 200 por presença, bônus mensal de R$ 182 e bônus semestral de R$ 356, conforme critérios da operação.
As vagas são voltadas para profissionais com Ensino Fundamental completo, idade mínima de 18 anos e não exigem experiência anterior. A empresa busca candidatos com perfil organizado, boa comunicação e interesse em atuar na área logística.
Os profissionais contratados irão atuar nas operações do centro de distribuição, desempenhando atividades como recebimento, conferência e armazenamento de mercadorias, separação e embalagem de produtos, expedição de pedidos e organização do armazém.
O crescimento acelerado do e-commerce e da logística no Brasil vem ampliando a demanda por profissionais operacionais, especialmente em polos logísticos estratégicos, como Cajamar, um dos principais hubs de distribuição do Estado de São Paulo.
Segundo a Gi Group, oportunidades temporárias também podem representar uma porta de entrada para o mercado de trabalho formal, além de possibilitar desenvolvimento profissional e experiência em grandes operações logísticas.
Serviço
Cargo: Representante de Envios I
Local de trabalho: Cajamar (SP)
Tipo de contrato: Temporário (180 dias)
Salário: R$ 2.025,00
Benefícios: fretado, refeição no local, vale-alimentação e bônus
Requisitos: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 18 anos
Experiência: não é necessária
Links para inscrição: https://br.mygigroup.com/members/jobs/seek/viewoffer/29427