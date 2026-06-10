A Prefeitura de Jundiaí encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que amplia a proteção da Serra do Japi ao suspender, por prazo indeterminado, novos procedimentos administrativos relacionados a empreendimentos imobiliários no Território de Gestão da Serra. A medida valerá até a conclusão da revisão da legislação que regulamenta a ocupação da área. Segundo a administração municipal, a proposta busca preservar os recursos hídricos, a biodiversidade e o equilíbrio ambiental da região durante o processo de atualização das regras de proteção da Serra do Japi. O texto ainda será analisado pelas comissões da Câmara antes de seguir para votação em plenário.

Fiesp apoia “trabalho flexível”

Um grupo de cerca de 3 mil entidades empresariais, entre elas a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), divulgou nesta terça-feira (9) manifesto em defesa da PEC nº 12/2026, conhecida como PEC do Trabalho Flexível. A proposta, apresentada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), prevê a possibilidade de adoção de jornadas baseadas em horas flexíveis mediante escolha do trabalhador. Segundo o movimento, a medida preserva direitos como 13º salário, férias, FGTS e INSS, ao mesmo tempo em que amplia a autonomia dos empregados para adequar a jornada às necessidades pessoais e profissionais. O texto aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e é apresentado por seus defensores como alternativa ao debate sobre o fim da escala 6x1.

Louveira eleva auxílio-alimentação para R$ 1 mil

A Câmara de Louveira aprovou por unanimidade nesta semana (8) um projeto que reajusta o auxílio-alimentação dos servidores de R$ 873 para R$ 1.000, aumento de 14,55%, com efeitos retroativos a 1º de março de 2026. Segundo a Prefeitura, a medida busca valorizar os funcionários públicos diante das limitações financeiras enfrentadas pela administração.Os vereadores também aprovaram o Projeto de Lei nº 18/2026, que altera as regras para contratação temporária de servidores. A proposta permite a admissão de profissionais exclusivamente para substituir funcionários afastados ou atender necessidades transitórias e excepcionais. De acordo com o Executivo, a mudança deve agilizar a reposição de pessoal, especialmente na área da educação, sem comprometer a prioridade de convocação de candidatos aprovados em concurso público.

Nova urna em debate