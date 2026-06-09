O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP) chama a atenção dos consumidores para os cuidados necessários antes de realizar compras de produtos temáticos relacionados à Copa do Mundo. Com a proximidade do Mundial, o órgão fez um levantamento que aponta crescimento nas demandas registradas envolvendo os produtos e serviços associados ao evento, principalmente no comércio digital.

Os dados mostram que houve aumento significativo no número de reclamações registrados pelo Procon-SP. Segundo o órgão, em março foram 19 queixas, passando para 63 em abril e para 708 no mês de maio. Entre os principais problemas relatados estão atrasos na entrega, não recebimento dos produtos adquiridos, divergência entre o item anunciado e o entregue, além de dificuldades para contato com fornecedores após a conclusão da compra.

De acordo com o Procon-SP, a maior parte das ocorrências envolve transações realizadas pela internet, em marketplaces, redes sociais e aplicativos de mensagens, canais que costumam registrar aumento de movimentação durante grandes eventos esportivos.

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