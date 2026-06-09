10 de junho de 2026
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ALTA DE RECLAMAÇÕES

Procon-SP dá dicas para compras de produtos da Copa do Mundo 

Por Da redação | Procon-SP
| Tempo de leitura: 2 min
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Agência Brasil
Figurinhas e álbuns concentraram 521 ocorrências
Figurinhas e álbuns concentraram 521 ocorrências

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP) chama a atenção dos consumidores para os cuidados necessários antes de realizar compras de produtos temáticos relacionados à Copa do Mundo. Com a proximidade do Mundial, o órgão fez um levantamento que aponta crescimento nas demandas registradas envolvendo os produtos e serviços associados ao evento, principalmente no comércio digital.

Os dados mostram que houve aumento significativo no número de reclamações registrados pelo Procon-SP. Segundo o órgão, em março foram 19 queixas, passando para 63 em abril e para 708 no mês de maio. Entre os principais problemas relatados estão atrasos na entrega, não recebimento dos produtos adquiridos, divergência entre o item anunciado e o entregue, além de dificuldades para contato com fornecedores após a conclusão da compra.

De acordo com o Procon-SP, a maior parte das ocorrências envolve transações realizadas pela internet, em marketplaces, redes sociais e aplicativos de mensagens, canais que costumam registrar aumento de movimentação durante grandes eventos esportivos.

Figurinhas e álbuns líderes de registros

Além dos dados observados, o Procon-SP identificou também que os itens colecionáveis, figurinhas e álbuns, continuam sendo destaque entre as queixas dos consumidores. Em abril, foram registradas 34 queixas contra 521 em maio, todas relacionadas à compra, venda ou troca de figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.

As reclamações incluem problemas de entrega, anúncios com informações insuficientes, comercialização de produtos sem procedência comprovada, cobranças indevidas e dificuldades para obtenção de reembolso. Segundo o Procon-SP, a busca por itens raros ou de edição limitada pode aumentar a exposição dos consumidores a práticas irregulares e golpes.

Recomendações

E para reduzir riscos de prejuízos, o Procon-SP orienta que os consumidores adotem algumas medidas preventivas:

  • Verificar a reputação da empresa ou vendedor antes de efetuar o pagamento;
  • Conferir se o fornecedor disponibiliza informações de identificação e canais de atendimento;
  • Evitar negociações realizadas exclusivamente por aplicativos de mensagens sem garantias de segurança;
  • Desconfiar de promoções com valores muito inferiores aos praticados pelo mercado;
  • Guardar comprovantes, anúncios e demais registros da negociação;
  • Observar as condições de troca, devolução e prazo de entrega informado pelo fornecedor.

Consumidores que tiverem seus direitos desrespeitados podem buscar orientação e registrar reclamações pelos canais oficiais de atendimento do Procon-SP.

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