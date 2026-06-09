A Polícia Civil de São Paulo aprendeu nesta terça-feira (9) 50 mil figurinhas, mil álbuns e 1.039 camisetas falsificadas da Seleção Brasileira na região central da Capital. A operação, realizada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), ocorreu em centros de comércio popular localizados nos bairros do Brás e do Canindé.

A ação foi coordenada pela 1ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG), especializada no combate à pirataria. Quatro pessoas flagradas nos locais vão responder por crime contra a propriedade industrial. Todo o material apreendido será submetido à perícia.

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