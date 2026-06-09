10 de junho de 2026
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ÁLBUNS E CAMISAS

PC de SP apreende mais de 50 mil figurinhas falsificadas da Copa 

Por Da redação | Agência São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Governo de SP
Ação contra a pirataria também recolheu mais de mil camisetas esportivas
Ação contra a pirataria também recolheu mais de mil camisetas esportivas

A Polícia Civil de São Paulo aprendeu nesta terça-feira (9) 50 mil figurinhas, mil álbuns e 1.039 camisetas falsificadas da Seleção Brasileira na região central da Capital. A operação, realizada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), ocorreu em centros de comércio popular localizados nos bairros do Brás e do Canindé.

A ação foi coordenada pela 1ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG), especializada no combate à pirataria. Quatro pessoas flagradas nos locais vão responder por crime contra a propriedade industrial. Todo o material apreendido será submetido à perícia.

Recomendações antes da compra

Para reduzir os riscos de prejuízos, o Procon-SP orienta que os consumidores adotem algumas medidas preventivas:

  • Verificar a reputação da empresa ou vendedor antes de efetuar o pagamento;
  • Conferir se o fornecedor disponibiliza informações de identificação e canais de atendimento;
  • Evitar negociações realizadas exclusivamente por aplicativos de mensagens sem garantias de segurança;
  • Desconfiar de promoções com valores muito inferiores aos praticados pelo mercado;
  • Guardar comprovantes, anúncios e demais registros da negociação;
  • Observar as condições de troca, devolução e prazo de entrega informadas pelo fornecedor.

No caso específico de figurinhas, álbuns e demais itens colecionáveis, o órgão recomenda atenção redobrada quanto à origem dos produtos e à confiabilidade do vendedor.

Consumidores que tiverem seus direitos desrespeitados podem buscar orientação e registrar reclamações pelos canais oficiais de atendimento do Procon-SP.

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