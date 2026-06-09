A Polícia Civil de São Paulo aprendeu nesta terça-feira (9) 50 mil figurinhas, mil álbuns e 1.039 camisetas falsificadas da Seleção Brasileira na região central da Capital. A operação, realizada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), ocorreu em centros de comércio popular localizados nos bairros do Brás e do Canindé.
A ação foi coordenada pela 1ª Delegacia da Divisão de Investigações Gerais (DIG), especializada no combate à pirataria. Quatro pessoas flagradas nos locais vão responder por crime contra a propriedade industrial. Todo o material apreendido será submetido à perícia.
Recomendações antes da compra
Para reduzir os riscos de prejuízos, o Procon-SP orienta que os consumidores adotem algumas medidas preventivas:
- Verificar a reputação da empresa ou vendedor antes de efetuar o pagamento;
- Conferir se o fornecedor disponibiliza informações de identificação e canais de atendimento;
- Evitar negociações realizadas exclusivamente por aplicativos de mensagens sem garantias de segurança;
- Desconfiar de promoções com valores muito inferiores aos praticados pelo mercado;
- Guardar comprovantes, anúncios e demais registros da negociação;
- Observar as condições de troca, devolução e prazo de entrega informadas pelo fornecedor.
No caso específico de figurinhas, álbuns e demais itens colecionáveis, o órgão recomenda atenção redobrada quanto à origem dos produtos e à confiabilidade do vendedor.
Consumidores que tiverem seus direitos desrespeitados podem buscar orientação e registrar reclamações pelos canais oficiais de atendimento do Procon-SP.