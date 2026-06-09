Um homem procurado pela Justiça por evasão do sistema prisional foi capturado por policiais militares de Força Tática do 11º Batalhão na noite desta segunda-feira (8), no bairro Rio das Pedras, em Itupeva.

A equipe realizava patrulhamento pela rua Maria Angélica quando suspeitou da atitude de um homem que caminhava apressadamente pela via. Ao perceber que seria abordado, ele tentou fugir.

Durante a tentativa de fuga, o suspeito invadiu uma residência e se escondeu atrás de uma máquina de lavar roupas. Após buscas no imóvel, os policiais conseguiram localizá-lo e realizar a detenção.