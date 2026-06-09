10 de junho de 2026
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POLÍCIA MILITAR

Ladrão invade casa e é detido atrás de máquina de lavar roupas

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O capturado foi encaminhado ao DP, onde o mandado foi cumprido
O capturado foi encaminhado ao DP, onde o mandado foi cumprido

Um homem procurado pela Justiça por evasão do sistema prisional foi capturado por policiais militares de Força Tática do 11º Batalhão na noite desta segunda-feira (8), no bairro Rio das Pedras, em Itupeva.

A equipe realizava patrulhamento pela rua Maria Angélica quando suspeitou da atitude de um homem que caminhava apressadamente pela via. Ao perceber que seria abordado, ele tentou fugir.

Durante a tentativa de fuga, o suspeito invadiu uma residência e se escondeu atrás de uma máquina de lavar roupas. Após buscas no imóvel, os policiais conseguiram localizá-lo e realizar a detenção.

Em consulta aos sistemas policiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto por evasão do sistema prisional. Segundo a PM, o homem cumpria pena pelos crimes de tráfico de drogas e roubo, mas não retornou ao presídio após ser beneficiado com saída temporária.

O capturado foi encaminhado ao Plantão Policial, onde o mandado judicial foi formalmente cumprido. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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