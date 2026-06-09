Uma motocicleta roubada foi recuperada e um adolescente foi apreendido na noite desta segunda-feira (8), durante uma ação de policiais militares do 1º Pelotão de Força Tática do 49º Batalhão, em uma chácara no bairro Figueira Branca, em Campo Limpo Paulista. A apreensão poderá ajudar a esclarecer uma série de roubos de motocicletas registrados recentemente em Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista.
O 1º sargento Fonseca, cabo Abrantes e soldado Gavazzi receberam informações de que uma motocicleta roubada estaria escondida em uma chácara no município. O veículo, uma Honda XRE 190, havia sido roubado no último dia 4, em um posto de combustíveis em Várzea.
Ao chegarem ao local indicado, os policiais localizaram a motocicleta e confirmaram sua procedência por meio da consulta da placa. Durante a incursão, um adolescente conhecido nos meios policiais por envolvimento em roubos tentou fugir, mas foi alcançado e detido pela equipe.
O adolescente confessou participação no roubo da motocicleta recuperada e também em outros assaltos praticados recentemente, incluindo ações criminosas em postos de combustíveis localizados na avenida Dom Pedro I, em Várzea Paulista, e na Estrada da Bragantina, em Campo Limpo Paulista.
Ainda durante as diligências, os policiais encontraram roupas que teriam sido utilizadas pelo adolescente em um dos roubos investigados. Parte da ação criminosa foi registrada por câmeras de monitoramento e deverá ser analisada durante as investigações.
O adolescente foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu apreendido à disposição da Justiça.