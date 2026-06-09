Uma motocicleta roubada foi recuperada e um adolescente foi apreendido na noite desta segunda-feira (8), durante uma ação de policiais militares do 1º Pelotão de Força Tática do 49º Batalhão, em uma chácara no bairro Figueira Branca, em Campo Limpo Paulista. A apreensão poderá ajudar a esclarecer uma série de roubos de motocicletas registrados recentemente em Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista.

O 1º sargento Fonseca, cabo Abrantes e soldado Gavazzi receberam informações de que uma motocicleta roubada estaria escondida em uma chácara no município. O veículo, uma Honda XRE 190, havia sido roubado no último dia 4, em um posto de combustíveis em Várzea.

Ao chegarem ao local indicado, os policiais localizaram a motocicleta e confirmaram sua procedência por meio da consulta da placa. Durante a incursão, um adolescente conhecido nos meios policiais por envolvimento em roubos tentou fugir, mas foi alcançado e detido pela equipe.